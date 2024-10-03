60 000 евро в год: стоматологические клиники будут вынуждены платить огромные суммы за страховку, что повысит цены на их услуги
Союз стоматологов Эстонии предупредил, что с 1 ноября вероятнее всего вырастут цены на услуги зубных врачей. В связи с принятием нового Закона об обязательном страховании ответственности поставщика медицинских услуг специалистам придется платить непосильно крупные суммы за страховку, которая, по словам врачей, не будет иметь никакой функциональной ценности. Дополнительные расходы лягут на плечи клиентов. Насколько подорожают услуги специалистов? И есть ли выход из ситуации? В проблеме разбирался RusDelfi.
„На данный момент у каждого врача-стоматолога, работающего на себя, и так есть страховка, которая покрывает в том числе ущерб, причиненный пациенту по вине врача“, - утверждает член правления Таллиннской стоматологической клиники и член правления Союза стоматологов Анастасия Кулдмаа. Зачем тогда покупать страховку второй раз?