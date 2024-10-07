Айво Петерсон может выйти на свободу под залог в 150 000 евро

Петерсон просил его освободить под электронный надзор, но суд решил в этом ему отказать. Суд аргументировал это тем, что, по их мнению, в применении электронного надзора отсутствует вклад обвиняемого и сопутствующее чувство материальной ответственности, которое присутствует при применении залога, особенно с учетом предъявленного обвинения и строгости грозящего наказания.

В случае с электронным надзором суд не может упустить из виду тот факт, что место жительства, в котором запрашивается электронное наблюдение, находится в нескольких сотнях метров от границы с Россией по прямой линии. Хотя за перемещениями Петерсона можно следить с помощью электронного наблюдения, полностью исключать манипуляции с так называемым ошейником и выезд из Эстонии нельзя. Таким образом, суд считает, что электронное наблюдение в качестве альтернативного средства сдерживания недостаточно эффективно в случае Айво Петерсона и не смягчает всех опасностей, лежащих в основе ареста.

Если залог будет внесен, Петерсона освободят, но ему не разрешат покидать свое место жительства. Суд установил, что залог вместе с запретом покидать место жительства достаточен для обеспечения законопослушного поведения Петерсона.

Суд считает, что содержание под стражей Андрея Андронова и Дмитрия Роотси по-прежнему оправдано.

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