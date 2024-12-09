ВИДЕО | Что не так с новой трамвайной линией? Почему рождественский рынок в Таллинне закроется раньше? Что случилось с группой „Таллиннцы“? Главные новости за неделю

В Таллинне раскинулись елочные базары: сколько стоит в этом году принести в дом зеленую красавицу? И стоит ли оно того...

Декабрь приносит не только снег, но и главный вопрос: где взять рождественскую ёлку и во сколько это обойдётся? Стоимость живой ёлки зависит от её вида и размера. Небольшая классическая ёлочка высотой до полутора метров обойдётся примерно в 20 евро. Если же вы хотите чего-то более необычного, обратите внимание на сербскую ёлку – она будет стоить чуть дороже, около 30 евро. Для тех, кто мечтает о пышной датской пихте, цены стартуют от 40 евро за небольшое дерево, а высокие красавицы, выше двух метров, могут стоить от 70 до 100 евро. Популярны и декоративные ёлки в горшках. Это не только красиво, но и экологично – такое дерево можно сохранить после праздников. А стоимость такой ёлки составляет от 35 евро. Если вы ищете более бюджетные варианты, то крупные торговые сети, такие как Lidl, предлагают купить зеленую красавицу за 16 или 24 евро, в зависимости от её размера. Для любителей приключений есть возможность самостоятельно выбрать и срубить ёлку в лесу. RMK предлагает эту услугу уже более 15 лет. Цена зависит от высоты дерева: небольшая ёлочка до одного метра стоит всего 3 евро, ёлка до двух метров – 8 евро, а более высокие, до трёх метров, обойдутся в 13 евро. А если вы не хотите живую ёлку, а предпочитаете искусственные, то в магазинах их стоимость варьируется от 20 до 200 евро, в зависимости от материала и дизайна. Ещё один интересный вариант – аренда ёлки в горшке. Вы украшаете дерево на время праздников, а затем возвращаете его обратно продавцу. Это помогает сократить вырубку деревьев. Цена аренды стартует от 25 евро. Какую ёлку выбрать – дело ваше. Главное, чтобы она принесла в дом уют и волшебство! 🎄✨