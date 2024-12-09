ВИДЕО | Что не так с новой трамвайной линией? Почему рождественский рынок в Таллинне закроется раньше? Что случилось с группой „Таллиннцы“? Главные новости за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: открытие новой трамвайной линии в Таллинне, рождественская ярмарка на Ратушной площади закроется в этом году раньше обычного, что происходит с Фейсбук-группой „Таллиннцы“. Об этом и многом другом — в нашем видео!
Теперь трамвай №2 идет через Старый порт. Что думают об этом люди?
1 декабря в Таллинне открыли новую трамвайную линию в Старый порт, которую мы все так долго ждали, мирясь с бесконечными раскопками в центре города. По новому маршруту начал курсировать трамвай №2. На первом этапе он будет следовать по маршруту Копли–Ванасадам–Суур-Паала. Со временем маршрут продлят до аэропорта - когда это позволят сделать работы по строительству терминала Rail Baltica в Юлемисте. Общая стоимость проекта составила примерно 55 миллионов евро. Праздник по случаю открытия трамвайной линии обошелся городу в 12 тысяч евро - сотни горожан пришли отметить это событие, угоститься бесплатными напитками и закусками и, конечно же, первыми прокатиться по новому маршруту. Кстати, изначально линия должна была открыться только в 2025 году. То, что ее успели закончить раньше, стало приятным сюрпризом. Пассажиры хвалят новый маршрут - теперь можно быстрее добраться до города без дорогостоящих поездок на такси. Но не обошлось и без недостатков. Например, на остановке трамвая в Старом порту трудно найти расписание. Те, кому найти расписание все же удалось, не всегда понимают, куда именно едет трамвай. А отсутствие четких указателей направлений и информационных табло усложняет жизнь туристам. Будем надеяться, что скоро эти недочеты будут исправлены и все смогут в полной мере насладиться новыми возможностями передвижения в городе.
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Департамент полиции и погранохраны закрывает бюро обслуживания в Ласнамяэ
Департамент полиции и погранохраны закрывает бюро обслуживания в Ласнамяэ на улице Пинна. Когда именно это будет сделано и сколько человек в результате потеряет работу, пока неясно. В Департаменте говорят, что в поисках возможностей сэкономить они взяли курс на сокращение услуг по выдаче ИД-карт, паспортов и других документов. На решение о закрытии повлияло также то, что со следующего года снижается государственная пошлина для тех, кто получает свои документы в инфопунктах торговой сети Selver, а не в помещениях PPA. После закрытия в Таллинне останется только одно бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны - на Таммсааре теэ в Мустамяэ. Закрытие бюро в Ласнасмяэ вызывает недовольство у местных жителей, особенно пожилых, которым сложно пользоваться онлайн-сервисами. Людей беспокоит, что добираться до другого бюро неудобно, очереди большие, а оставшееся отделение будет перегружено. Уже сейчас ожидание записи длится не меньше месяца, а поток посетителей не уменьшается. Многие сомневаются, что на таких важных услугах стоит экономить и считают, что людям для перехода на самообслуживание нужно больше поддержки.
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Популярную группу „Таллиннцы“ вместо Олега Беседина контролируют два индуса и три вьетнамца: что вообще происходит?
Популярную группу „Таллиннцы“ вместо Олега Беседина контролируют два индуса и три вьетнамца: что вообще происходит? Оказывается, Facebook-группу „Таллиннцы“, которая насчитывала почти 59 тысяч участников, взломали. Сейчас её заполнили различные рекламные, а также провокационные посты, включая политические материалы и неприемлемый контент. Администратор группы Олег Беседин утверждает, что контроль над сообществом захватили мошенники из-за рубежа, и восстановить доступ пока не удается. После взлома тысячи пользователей начали покидать группу, возмущенные её новым форматом. Тем не менее, некоторые участники считают изменения „демократичными“, ведь раньше посты модерировались строгими правилами, а теперь можно и свободное окошко на ноготочки предложить, и гараж продать. Беседин уже создал резервную группу, куда за несколько дней перешло около 20 тысяч человек. Администратор ежедневно отправляет жалобы в Facebook и Meta, но система работает слишком медленно. Пока судьба группы „Таллиннцы“ остается неопределенной, но Олег Беседин продолжает борьбу за восстановление контроля.
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Продление временного ВНЖ: эстонский язык становится обязательным
Министерство внутренних дел Эстонии собирается изменить правила для иностранцев, которые хотят остаться жить в стране на долгое время. Раньше, чтобы получить разрешение на постоянное проживание, нужно было знать эстонский язык на уровне B1, и прожить в Эстонии 5 лет. Эти правила не меняются. Но теперь для получения временного вида на жительство — чтобы остаться в Эстонии и жить здесь несколько лет — нужно будет пройти специальную программу адаптации и знать эстонский язык хотя бы на уровне A2, что означает, что человек будет понимать и говорить на простом уровне. Раньше такого требования не было. После того как человек прожил в Эстонии 3 года, он может продлить свое разрешение на жительство, но уже без привязки к конкретному работодателю. Суть изменений в том, чтобы сделать процесс миграции более контролируемым. Эстония хочет привлекать людей, которые могут помочь экономике, но при этом важным остается сохранение местной культуры и языка.
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В Таллинне заметили автомобиль с российскими номерами. Что грозит его владельцу?
С осени прошлого года в Эстонии запрещено передвижение автомобилей с российскими номерами. Но недавно такой автомобиль был замечен в Таллинне на парковке возле торгового центра Ülemiste. Что же грозит владельцу этой машины? По словам полиции, если автомобиль с российскими номерами попадает в поле их зрения, штраф составляет до 400 евро. Нарушение будет штрафоваться повторно, пока номерные знаки не будут приведены в порядок. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Эстонию был введен с 13 сентября 2023 года в рамках санкций, утвержденных Европейской комиссией. Эти меры направлены на то, чтобы усилить давление на Россию из-за её агрессии в Украине. Транспортные средства с российскими номерами могут покидать Эстонию или пересекать внутренние границы ЕС, но въехать обратно им нельзя. Согласно эстонским законам, такие автомобили должны быть перерегистрированы или вывезены из страны. В некоторых случаях можно получить спецразрешение на пересечение границы.
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Почему рождественский рынок на Ратушной площади в этом году закроется раньше?
Праздник к нам приходит, но задержится ненадолго! Рождественская ярмарка на Ратушной площади в этом году не только удивляет ценами, но и прощается с посетителями гораздо раньше. Если раньше ярмарка продолжала радовать горожан и туристов даже после Нового года, то в этом году торговые ряды закроются уже 27 декабря. Причина — снижение посещаемости и продаж в январе, что делает дальнейшую работу для продавцов менее выгодной. Но пока ярмарка в самом разгаре, цены на ней успели вызвать бурю эмоций. Например, стаканчик глега (глинтвейна) в этом году обойдется вам в 7–8 евро, тогда как до пандемии, в 2019 году, он стоил всего 3,50 евро. Также подорожали закуски и сувениры, а это ещё один повод задуматься перед покупкой. Но не всё так плохо! Если хотите насладиться праздничным настроением и сэкономить, можно взять горячее вино с собой в термокружке или зайти в кафе неподалеку от Ратушной площади — там напитки часто дешевле. Главное — успеть зарядиться атмосферой праздника, пока рынок ещё открыт. Ведь, несмотря на цены, рождественская ярмарка остаётся тем местом, где начинается сказка, пускай и короткая.
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В Таллинне раскинулись елочные базары: сколько стоит в этом году принести в дом зеленую красавицу? И стоит ли оно того...
Декабрь приносит не только снег, но и главный вопрос: где взять рождественскую ёлку и во сколько это обойдётся? Стоимость живой ёлки зависит от её вида и размера. Небольшая классическая ёлочка высотой до полутора метров обойдётся примерно в 20 евро. Если же вы хотите чего-то более необычного, обратите внимание на сербскую ёлку – она будет стоить чуть дороже, около 30 евро. Для тех, кто мечтает о пышной датской пихте, цены стартуют от 40 евро за небольшое дерево, а высокие красавицы, выше двух метров, могут стоить от 70 до 100 евро. Популярны и декоративные ёлки в горшках. Это не только красиво, но и экологично – такое дерево можно сохранить после праздников. А стоимость такой ёлки составляет от 35 евро. Если вы ищете более бюджетные варианты, то крупные торговые сети, такие как Lidl, предлагают купить зеленую красавицу за 16 или 24 евро, в зависимости от её размера. Для любителей приключений есть возможность самостоятельно выбрать и срубить ёлку в лесу. RMK предлагает эту услугу уже более 15 лет. Цена зависит от высоты дерева: небольшая ёлочка до одного метра стоит всего 3 евро, ёлка до двух метров – 8 евро, а более высокие, до трёх метров, обойдутся в 13 евро. А если вы не хотите живую ёлку, а предпочитаете искусственные, то в магазинах их стоимость варьируется от 20 до 200 евро, в зависимости от материала и дизайна. Ещё один интересный вариант – аренда ёлки в горшке. Вы украшаете дерево на время праздников, а затем возвращаете его обратно продавцу. Это помогает сократить вырубку деревьев. Цена аренды стартует от 25 евро. Какую ёлку выбрать – дело ваше. Главное, чтобы она принесла в дом уют и волшебство! 🎄✨
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