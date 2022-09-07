В Bolt появилась возможность выбрать женщину-водителя в такси. Почему, зачем и как давно это планировалось?

“Мы запустили эту услугу на прошлой неделе, потому что сейчас у нас на платформе достаточно женщин-водителей, чтобы предоставлять качественные услуги нашим клиентам, - говорит Риккас. - Основная цель данной услуги - обеспечить чувство безопасности как для женщин-водителей, так и для женщин-пассажиров, а также привлечь больше женщин-водителей для работы с этой платформой“.



В августе портал Delfi писал о том, как поздняя поездка на такси домой с работы закончилась для женщины кошмаром - водитель такси привез ее на темную улицу недалеко от дома, распустил руки и пытался изнасиловать.



На вопрос, связан ли как-то запуск данной услуги именно сейчас с этим инцидентом, представитель Bolt ответила, что нет. Она также подчеркнула, что это связано с тем, что именно на прошлой неделе набралось достаточное количество женщин-водителей, чтобы начать тестирование.



“Мы получали от пользователей отзывы о том, что они предпочли бы ездить с женщиной-водителем или обслуживать клиентов-женщин, - уточнила Эва-Лийса Риккас. - Независимо от пола пользователя, мы отслеживаем средний рейтинг и отзывы как водителей, так и клиентов, чтобы проблемные пользователи не становились источником беспокойства для других пользователей.



На данный момент количество женщин-водителей в фирме Bolt составляет 10% от общего числа.



Идея услуги, при которой девушка может выбрать такси, где водитель будет женского пола, не нова. Подобное практикуется в таких странах, как Египет, США, Индия, Япония, Мексика и ОАЭ, пишет Insider.