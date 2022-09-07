Новости Эстонии
07.09.2022, 09:15

В Bolt появилась возможность выбрать женщину-водителя в такси. Почему, зачем и как давно это планировалось?

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Новая услуга в приложении Bolt по вызову такси
Новая услуга в приложении Bolt по вызову такси
ФОТО: Bolt

Буквально на прошлой неделе в приложении по вызову такси Bolt появилась возможность выбрать женщину-водителя. Новая услуга не отличается по цене от вызова обычного такси. Почему ее ввели, связано ли это с недавними случаями нападения и что для этого требовалось, выясняла репортер RusDelfi.

По словам руководительницы транспортных услуг Bolt в Эстонии Эвы-Лийсы Риккас, данная услуга пока только тестируется, а до того долгое время находилась на стадии планирования. Сама идея появилась давно. Эва-Лийса утверждает, что компания прислушивается к отзывам и пожеланиям клиентов и подобное решение для Bolt уже предлагали в прошлом.

“Мы запустили эту услугу на прошлой неделе, потому что сейчас у нас на платформе достаточно женщин-водителей, чтобы предоставлять качественные услуги нашим клиентам, - говорит Риккас. - Основная цель данной услуги - обеспечить чувство безопасности как для женщин-водителей, так и для женщин-пассажиров, а также привлечь больше женщин-водителей для работы с этой платформой“.

В августе портал Delfi писал о том, как поздняя поездка на такси домой с работы закончилась для женщины кошмаром - водитель такси привез ее на темную улицу недалеко от дома, распустил руки и пытался изнасиловать.

На вопрос, связан ли как-то запуск данной услуги именно сейчас с этим инцидентом, представитель Bolt ответила, что нет. Она также подчеркнула, что это связано с тем, что именно на прошлой неделе набралось достаточное количество женщин-водителей, чтобы начать тестирование.

“Мы получали от пользователей отзывы о том, что они предпочли бы ездить с женщиной-водителем или обслуживать клиентов-женщин, - уточнила Эва-Лийса Риккас. - Независимо от пола пользователя, мы отслеживаем средний рейтинг и отзывы как водителей, так и клиентов, чтобы проблемные пользователи не становились источником беспокойства для других пользователей.

На данный момент количество женщин-водителей в фирме Bolt составляет 10% от общего числа.

Идея услуги, при которой девушка может выбрать такси, где водитель будет женского пола, не нова. Подобное практикуется в таких странах, как Египет, США, Индия, Япония, Мексика и ОАЭ, пишет Insider.

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