Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией

Передавая законопроект, Урмас Рейнсалу заявил, что Финляндия закрыла границу с Россией еще в конце 2023 года. С тех пор Россия предприняла несколько гибридных атак против Эстонии и других стран-союзников.

„Как партнерские службы, так и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации предприняла враждебную акцию по снятию пограничных знаков с реки Нарва. В декабре в Финском заливе произошел масштабный террористический акт с целью уничтожения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндии“, — перечислил Рейнсалу.

По словам председателя Isamaa, учитывая текущую ситуацию в сфере безопасности, целесообразно закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией, и у органов безопасности и правительства Эстонии имеются для этого соответствующие возможности и правовые основания.

Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс Эстонии (СДП) отмечал, что у правительства пока нет в планах закрывать границу, поскольку это не решит всех проблем.

„Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить и способствовать реализации целей России. Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы. Мы готовы к этому, если потребуется. Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой“, — сказал в конце года „Актуальной камере“ Ляэнеметс. При каких обстоятельствах может быть закрыта граница, он не уточнил.

„Я считаю, что закрытие границ — оправданный шаг. Учитывая рост числа атак, нападения на подводные кабели и возможные неопределенные террористические риски, исходящие от России, этот шаг был бы обоснован. При этом о данном решении следует уведомить общественность в короткие сроки“, — заявил тогда в свою очередь Рейнсалу.

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