Расчетный кредит – до 50 000 € на фирму без платы за договор и без залога!

Почему стоит открыт расчетный кредит на фирму от Laen.ee?

Это может показаться невероятным, но настоящее преимущество расчетного кредита в том, что деньги доступны сразу. В отличие от обычного бизнес-кредита, на который нужно каждый раз заново подавать новую заявку, расчетный кредит достаточно открыть всего один раз – и затем деньги будут доступны всегда, когда они понадобятся. К тому же в случае оформления расчетного кредита вы экономите на плате за договор, которой просто нет.

Главное преимущество расчетного кредита Laen.ee – его гибкость

• Лимит без затрат: ваша компания может иметь расчетный кредит, или другими словами „кредитную линию“ в Laen.ee. Плата за то, что у вас есть лимит, не взимается. Потому что проценты начисляются только на использованную сумму.

• У нас нет бюрократии и множества вопросов, как в банках: подав ходатайство на расчетный кредит для фирмы, вы получите ответ за 1 час.

• Гибкий возврат: если фирме нужны деньги всего на несколько дней, их можно вернуть, например, через 3 или 5 дней, что снизит расходы по интрессам до минимума.

Практические примеры использования расчетного кредита Laen.ee

1. Расходы на ремонт автофургонов

Одна фирма, имеющая три фургона, использовала расчетный кредит для покрытия непредвиденных расходов на авторемонт. Вместо того чтобы откладывать ремонт и терять рабочие дни, они сразу получили деньги, быстро привели автомобили в порядок и обеспечили бесперебойную работу своего бизнеса.

2. Юридическому бюро срочно понадобились деньги

Юридические фирмы тоже пользуются расчетным кредитом. Одно адвокатское бюро обнаружило, что им необходимо покрыть краткосрочные непредвиденные расходы до момента поступления средств от клиентов. Гибкость расчетного кредита позволила им действовать быстро и избежать финансовых просрочек.

3. Сезонные бизнес-возможности в ресторанах