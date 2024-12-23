ВИДЕО | Экзамены по вождению – только на эстонском; наши туристы разгромили рождественскую елку в Литве; в каких городах Эстонии все-таки будет новогодний салют? Главные новости за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: водитель таллиннского автобуса шокировал пользователей соцсетей своим поведением за рулем, эстонские туристы разгромили рождественскую елку в Каунасе, 850 человек в этом году получат от полиции особые – черные – рождественские открытки. Об этом и многом другом – в нашем видео!
В Эстонии экзамены по вождению теперь проводятся исключительно на эстонском языке
При этом теорию можно сдавать на трех языках: эстонском, русском и английском. Изменения были внесены еще четыре года назад, однако долгое время экзаменаторы шли навстречу сдающим и проводили экзамен на удобном для них языке. Из-за этого возникали случаи, когда приходилось отменять экзамен – например, если сдающий говорил только по-английски, а экзаменатор не знал этого языка. Чтобы избежать подобных ситуаций, в Департаменте транспорта решили строго следовать новым правилам и проводить экзамен по вождению только на эстонском языке. Теперь, если сдающий недостаточно владеет государственным языком, он должен самостоятельно обеспечить переводчика за свой счет. Цена такой услуги обычно составляет 40–50 евро за экзамен. Причем, согласно правилам, переводчиком может быть любой совершеннолетний человек, который способен переводить выражения и термины, связанные с дорожным движением – это может быть друг, родственник или знакомый, даже без аккредитации. Мы поговорили с Ириной, которая впервые попробовала себя в роли переводчика. Она нам рассказала, как это работает. Например, перед началом экзамена нужно перевести вводные инструкции: „Настроены ли зеркала?“, „Сколько топлива в баке?“, „Давайте проверим дворники“ (на эстонском – kojamehed). Во время движения переводчик помогает сдающему следовать указаниям: „На следующем перекрестке повернем налево“ (на эстонском – ristmik). Хотя процесс может быть для переводчика непростым, если экзаменатор говорит длинными предложениями, для многих сдающих такой подход становится решением проблемы языкового барьера и способом сосредоточиться на управлении автомобилем. Кстати, с полным списком вопросов к экзамену на эстонском языке – чтобы подготовиться – можно ознакомиться на сайте транспортного департамента.
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Водитель таллиннского автобуса шокировал пользователей соцсетей своим поведением за рулем
Очевидец снял, как во время движения автобуса на приборной панели лежит телефон, закрывая обзор контрольно-измерительных приборов. На экране воспроизводится клип Мадонны. Видео с этой ситуацией, опубликованное в TikTok, вызвало волну возмущения, а компания TLT, занимающаяся перевозкой, начала внутреннее расследование. Представитель TLT Тармо Лай заверил, что такие действия строго запрещены, и пообещал напомнить всем водителям о правилах безопасности, а также принять дисциплинарные меры в случае подтверждения нарушения. Использование телефона за рулем крайне опасно, так как отвлекает внимание водителя и может привести к авариям. Например, чтение или отправка сообщений занимает взгляд водителя на несколько секунд, за которые автобус на скорости 50 км/ч проезжает около 70 метров. TLT принесла извинения пассажирам и напомнила, что в подобных случаях очевидцы могут сообщать о происшествиях, указывая маршрут, номер автобуса и время для оперативного разбирательства.
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Российские СМИ сообщили, что штраф за просмотр российского ТВ в Эстонии составляет €700
Такое заявление сделал губернатор Псковской области в ходе прямой линии с жителями региона в прямом эфире телеканала „Россия-24“. Однако эта информация оказалась ложной. Эстонские ведомства официально опровергли эти заявления. Как уточнили представители МВД, в Эстонии не существует штрафа за просмотр российских телеканалов. Тем не менее, уголовное наказание может быть назначено за предоставление доступа к телеканалам, на которые наложены сануции. За это грозит либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до пяти лет. В Эстонии всего заблокировано 74 российских телеканала, но простой их просмотр для жителей не карается законом. Губернатор Псковской области также утверждал, что россиянам некомфортно жить в странах Балтии, и упомянул случай, когда якобы был арестован специалист, настроивший российское телевидение. Однако и эта информация не подтвердилась.
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Эстонские туристы разгромили рождественскую елку в Каунасе
Литовская художница опубликовала в соцсетях видео, где запечатлены хулиганы, повредившие рождественскую елку в Каунасе. Вопиющий случай произошел ночью 9 декабря, когда двое мужчин зашли внутрь елки. Один из них разговаривал по телефону для звонков Деду Морозу, а другой справлял нужду. На видеозаписи слышно, что мужчины говорили на эстонском языке. Помимо этого, был поврежден декор, включая телефон, который был частью праздничной инсталляции. Хотя художница не подавала заявление в полицию, она поделилась ситуацией, чтобы привлечь внимание к подобным случаям и предотвратить их в будущем. По словам художницы, это не первый случай с повреждением елки, однако ранее вандалов не удавалось зафиксировать. Полиция, узнав о происшествии из социальных сетей, начала проверку. Несмотря на неприятность, литовская художница отметила, что люди часто проявляют ответственность и сами сообщают о повреждениях или помогают их устранить. Ну, а мы такое поведение осуждаем! Не дело это людям праздники портить! Но пусть хулиганы знают, что эльфы все видят!
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850 человек в этом году получат от полиции особенные черные рождественские открытки – на 237 больше, чем в прошлом году
Но это не тёплые поздравления – это чёрное напоминание о том, что их поведение за рулём ставит под угрозу чужие жизни. Такие открытки получают те, кто совершил более трех нарушений за год. Некоторые из этих водителей нарушили правила четыре, пять, десять раз за год. А есть и такие, кто не останавливается вообще. Самый вопиющий случай – это мужчина, который за год нарушил правила 27 раз, в основном водя машину без прав. Сейчас он в тюрьме, но даже туда ему отправят открытку – чтобы было время подумать, как он ставил под угрозу себя и окружающих. И это не просто цифры. Среди этих нарушителей – виновники 81 дорожно-транспортного происшествия. В них пострадали 23 человека. Кто-то оказался в больнице, а кто-то потерял здоровье. Всё это – из-за тех, кто считает, что законы можно игнорировать. 102 человека получают эту открытку второй год подряд, а 22 – третий год подряд. Самое страшное, что большая часть этих хулиганов – это молодые водители в возрасте 20-24 лет. То есть те, кто только недавно получил права. У них ещё свежи знания о правилах, но они уже ведут себя так, будто могут делать всё, что захотят. Среди них большинство мужчин, однако в этом году среди получателей открыток есть и 25 женщин. Наибольшее количество таких нарушителей живёт в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. Даже на маленьком Хийумаа есть свои ’лидеры’. Полиция надеется, что такие открытки – мрачные и строгие – заставят их задуматься. Каждое нарушение – это не просто штраф. Это угроза жизни – вашей, ваших пассажиров, случайных людей на дороге. Пожалуйста, будьте ответственными. Ведь дорога – это место, где важно думать не только о себе, но и о других.
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Рождественский караван Coca-Cola вновь приехал в Таллинн, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Но...
Легендарный символ, украшенный тысячами лампочек, стал местом притяжения для семей, желающих сделать фото с Дедом Морозом и насладиться праздничной атмосферой. В этом году караван работал всего несколько часов – с 16:00 до 20:00, и к нему выстроилась длинная очередь желающих. Но не всем этот вечер принес радость. Одна из семей поделилась, что они приехали заранее, несмотря на непогоду, чтобы подарить детям встречу с Дедом Морозом. Однако, когда их очередь подошла ровно в 20:00, праздничная сказка обернулась неприятным сюрпризом. Дед Мороз громко заявил, что его рабочий день окончен, и отказался фотографироваться с детьми, которые ждали в очереди. Он оскорблял организаторов за задержку и, сказав, что Пусть дети сами фотографируются перед зеркалом!, быстро покинул место. Оставленные в недоумении семьи, особенно дети, были шокированы. Организаторы извинились за этот случай, объяснив, что из-за плохой погоды и большого наплыва людей пришлось вносить изменения на ходу. Представитель Coca-Cola Baltikum выразила глубокое сожаление и пообещала учесть ошибки при планировании будущих мероприятий. Однако для многих испорченное настроение уже не вернуть.
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В каких городах Эстонии стоит все-таки ожидать салюта в новогоднюю ночь?
В этом году крупные города вроде Таллинна, Тарту и Пярну окончательно отказались от этой традиции. Вместо грохота салютов они предложат световые шоу и концерты. А вот в меньших городах, таких как Нарва, Кохтла-Ярве, Йыгева и Вильянди, фейерверки по-прежнему останутся важной частью праздника. В Вильянди обещают самый масштабный фейерверк в Эстонии. Здесь организаторы планируют грандиозное шоу! Они также надеются, что взрывы не только порадуют жителей, но и отпугнут волков, которые в последнее время зачастили в окрестности. В Кохтла-Ярве салют будет двойным. Шоу запланировано в двух районах города – Ярве и Ахтме. Горожан ждут красивые огни в небе и даже дискотека на площади Вирула. На всё это выделено до 10 000 евро, часть суммы помогли покрыть спонсоры. Йыгева сохраняет традиции. Уже 20 лет местные предприниматели при поддержке властей устраивают здесь праздничный салют с ярким шоу для жителей. Нарва порадует гостей профессиональным фейерверком, который продлится почти 8 минут и обойдется городу в 8 000 евро. А вот в Таллинне всё будет иначе. Главный новогодний концерт пройдет на площади Вабадузе. Зрителей ждёт музыкальное шоу от звёзд эстонской сцены, акробаты, качели и зиплайн. В 23:50 начнётся уникальное световое представление – безопасное для животных и природы. В Тарту тоже не будет фейерверков – вместо этого 1 января организуют три световых шоу. Город уже пять лет придерживается этой экологичной традиции. Однако, если вы все же хотите насладится фейрверком в Таллинне, то 28 декабря в 20:00 в Ласнамяэ в парке Пауля Пинна пройдет большое бесплатное фейерверк-шоу, организованное местными предпринимателями!
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