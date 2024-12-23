ВИДЕО | Экзамены по вождению – только на эстонском; наши туристы разгромили рождественскую елку в Литве; в каких городах Эстонии все-таки будет новогодний салют? Главные новости за неделю

Очевидец снял, как во время движения автобуса на приборной панели лежит телефон, закрывая обзор контрольно-измерительных приборов . На экране воспроизводится клип Мадонны. Видео с этой ситуацией, опубликованное в TikTok, вызвало волну возмущения, а компания TLT, занимающаяся перевозкой, начала внутреннее расследование. Представитель TLT Тармо Лай заверил, что такие действия строго запрещены, и пообещал напомнить всем водителям о правилах безопасности, а также принять дисциплинарные меры в случае подтверждения нарушения. Использование телефона за рулем крайне опасно, так как отвлекает внимание водителя и может привести к авариям. Например, чтение или отправка сообщений занимает взгляд водителя на несколько секунд, за которые автобус на скорости 50 км/ч проезжает около 70 метров. TLT принесла извинения пассажирам и напомнила, что в подобных случаях очевидцы могут сообщать о происшествиях, указывая маршрут, номер автобуса и время для оперативного разбирательства.

При этом теорию можно сдавать на трех языках: эстонском, русском и английском. Изменения были внесены еще четыре года назад, однако долгое время экзаменаторы шли навстречу сдающим и проводили экзамен на удобном для них языке. Из-за этого возникали случаи, когда приходилось отменять экзамен – например, если сдающий говорил только по-английски, а экзаменатор не знал этого языка. Чтобы избежать подобных ситуаций, в Департаменте транспорта решили строго следовать новым правилам и проводить экзамен по вождению только на эстонском языке. Теперь, если сдающий недостаточно владеет государственным языком, он должен самостоятельно обеспечить переводчика за свой счет. Цена такой услуги обычно составляет 40–50 евро за экзамен. Причем, согласно правилам, переводчиком может быть любой совершеннолетний человек, который способен переводить выражения и термины, связанные с дорожным движением – это может быть друг, родственник или знакомый, даже без аккредитации. Мы поговорили с Ириной, которая впервые попробовала себя в роли переводчика. Она нам рассказала, как это работает. Например, перед началом экзамена нужно перевести вводные инструкции: „Настроены ли зеркала?“, „Сколько топлива в баке?“, „Давайте проверим дворники“ (на эстонском – kojamehed). Во время движения переводчик помогает сдающему следовать указаниям: „На следующем перекрестке повернем налево“ (на эстонском – ristmik). Хотя процесс может быть для переводчика непростым, если экзаменатор говорит длинными предложениями, для многих сдающих такой подход становится решением проблемы языкового барьера и способом сосредоточиться на управлении автомобилем. Кстати, с полным списком вопросов к экзамену на эстонском языке – чтобы подготовиться – можно ознакомиться на сайте транспортного департамента.

Литовская художница опубликовала в соцсетях видео , где запечатлены хулиганы, повредившие рождественскую елку в Каунасе. Вопиющий случай произошел ночью 9 декабря, когда двое мужчин зашли внутрь елки. Один из них разговаривал по телефону для звонков Деду Морозу, а другой справлял нужду. На видеозаписи слышно, что мужчины говорили на эстонском языке. Помимо этого, был поврежден декор, включая телефон, который был частью праздничной инсталляции. Хотя художница не подавала заявление в полицию, она поделилась ситуацией, чтобы привлечь внимание к подобным случаям и предотвратить их в будущем. По словам художницы, это не первый случай с повреждением елки, однако ранее вандалов не удавалось зафиксировать. Полиция, узнав о происшествии из социальных сетей, начала проверку. Несмотря на неприятность, литовская художница отметила, что люди часто проявляют ответственность и сами сообщают о повреждениях или помогают их устранить. Ну, а мы такое поведение осуждаем! Не дело это людям праздники портить! Но пусть хулиганы знают, что эльфы все видят!

Такое заявление сделал губернатор Псковской области в ходе прямой линии с жителями региона в прямом эфире телеканала „ Россия-24 “ . Однако эта информация оказалась ложной. Эстонские ведомства официально опровергли эти заявления. Как уточнили представители МВД, в Эстонии не существует штрафа за просмотр российских телеканалов. Тем не менее, уголовное наказание может быть назначено за предоставление доступа к телеканалам, на которые наложены сануции. За это грозит либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до пяти лет. В Эстонии всего заблокировано 74 российских телеканала, но простой их просмотр для жителей не карается законом. Губернатор Псковской области также утверждал, что россиянам некомфортно жить в странах Балтии, и упомянул случай, когда якобы был арестован специалист, настроивший российское телевидение. Однако и эта информация не подтвердилась.

***

850 человек в этом году получат от полиции особенные черные рождественские открытки – на 237 больше, чем в прошлом году

Но это не тёплые поздравления – это чёрное напоминание о том, что их поведение за рулём ставит под угрозу чужие жизни. Такие открытки получают те, кто совершил более трех нарушений за год. Некоторые из этих водителей нарушили правила четыре, пять, десять раз за год. А есть и такие, кто не останавливается вообще. Самый вопиющий случай – это мужчина, который за год нарушил правила 27 раз, в основном водя машину без прав. Сейчас он в тюрьме, но даже туда ему отправят открытку – чтобы было время подумать, как он ставил под угрозу себя и окружающих. И это не просто цифры. Среди этих нарушителей – виновники 81 дорожно-транспортного происшествия. В них пострадали 23 человека. Кто-то оказался в больнице, а кто-то потерял здоровье. Всё это – из-за тех, кто считает, что законы можно игнорировать. 102 человека получают эту открытку второй год подряд, а 22 – третий год подряд. Самое страшное, что большая часть этих хулиганов – это молодые водители в возрасте 20-24 лет. То есть те, кто только недавно получил права. У них ещё свежи знания о правилах, но они уже ведут себя так, будто могут делать всё, что захотят. Среди них большинство мужчин, однако в этом году среди получателей открыток есть и 25 женщин. Наибольшее количество таких нарушителей живёт в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. Даже на маленьком Хийумаа есть свои ’лидеры’. Полиция надеется, что такие открытки – мрачные и строгие – заставят их задуматься. Каждое нарушение – это не просто штраф. Это угроза жизни – вашей, ваших пассажиров, случайных людей на дороге. Пожалуйста, будьте ответственными. Ведь дорога – это место, где важно думать не только о себе, но и о других.

***

Рождественский караван Coca-Cola вновь приехал в Таллинн, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Но...