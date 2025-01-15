МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски о закрытии границы с Россией: нужно опираться не на желание заработать политические очки, а на безопасность

"Пока у людей есть возможность и необходимость посещать родственников в России и в Эстонии, они будут это делать. Я думаю, что эта возможность должна сохраниться.

Но все ли поездки в Россию можно считать вынужденными? Конечно, нет. Есть и те, кто продолжает посещать Россию с туристическими целями, то есть без крайней необходимости. Но это лишь подтверждает, насколько разное отношение к войне в Украине среди жителей Эстонии.