15.01.2025, 13:10
МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски о закрытии границы с Россией: нужно опираться не на желание заработать политические очки, а на безопасность
ФОТО: | Delfi Meedia
Учитывая крайне напряженную ситуацию между Россией и Эстонией, я не удивлена подобной инициативой Isamaa. В данный момент я лично не поддерживаю полное закрытие российской границы из-за гуманитарных соображений.
"Пока у людей есть возможность и необходимость посещать родственников в России и в Эстонии, они будут это делать. Я думаю, что эта возможность должна сохраниться.
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