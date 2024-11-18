ВИДЕО | Повышение пенсионного возраста, лишение граждан РФ и Беларуси права голоса, государство закрывает русскоязычные версии своих сайтов – обзор главных новостей за неделю

В новом выпуске „Новостного дозора“: правительство увеличило пенсионный возраст, как изменится порядок его расчета? Почему государство хочет лишить граждан РФ и Беларуси права голоса? Что думают врачи о прекращении роста зарплат в ближайшие четыре года? Смотрите в нашем видео.