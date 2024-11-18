Новости Эстонии
18.11.2024, 17:09

ВИДЕО | Повышение пенсионного возраста, лишение граждан РФ и Беларуси права голоса, государство закрывает русскоязычные версии своих сайтов – обзор главных новостей за неделю

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В новом выпуске „Новостного дозора“: правительство увеличило пенсионный возраст, как изменится порядок его расчета? Почему государство хочет лишить граждан РФ и Беларуси права голоса? Что думают врачи о прекращении роста зарплат в ближайшие четыре года? Смотрите в нашем видео.

Увеличение пенсионного возраста в Эстонии: когда его на самом деле подняли и что изменилось?

„С работы сразу на кладбище доставят“: как жители Эстонии отреагировали на новость о повышении пенсионного возраста?

Лишение права голоса граждан РФ: 28 депутатов Рийгикогу инициировали поправки в Конституцию

Марью Лауристин: примерно треть граждан РФ готовы защищать Эстонию в случае войны

„Большое количество семейных врачей уйдут на пенсию, и их будет некем заменить“: Аркадий Попов о проблемах с зарплатами медработников

Вынуждены жить за счет родителей и все время учиться: в Эстонии выпускается слишком мало молодых медиков?

Следующий шаг: государство закроет русскоязычные версии своих сайтов

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как Силы обороны взрывают виадук на шоссе Таллинн-Пярну!

Дикая цена: шоколад от „Kalev“ стоит в магазине уже более семи евро!

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинн привезли рождественскую ель за 15 000 евро. Смотрите, как в этом году выглядит главное дерево страны!

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