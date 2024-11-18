ВИДЕО | Повышение пенсионного возраста, лишение граждан РФ и Беларуси права голоса, государство закрывает русскоязычные версии своих сайтов – обзор главных новостей за неделю(1)
В новом выпуске „Новостного дозора“: правительство увеличило пенсионный возраст, как изменится порядок его расчета? Почему государство хочет лишить граждан РФ и Беларуси права голоса? Что думают врачи о прекращении роста зарплат в ближайшие четыре года? Смотрите в нашем видео.
„С работы сразу на кладбище доставят“: как жители Эстонии отреагировали на новость о повышении пенсионного возраста?
„Большое количество семейных врачей уйдут на пенсию, и их будет некем заменить“: Аркадий Попов о проблемах с зарплатами медработников
Вынуждены жить за счет родителей и все время учиться: в Эстонии выпускается слишком мало молодых медиков?
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