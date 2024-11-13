Марью Лауристин: примерно треть граждан РФ готовы защищать Эстонию в случае войны(22)
Бывший лидер социал-демократов Марью Лауристин в интервью „Деловым ведомостям“ рассказала о том, нужно ли у граждан России отбирать право голоса на местных выборах в Эстонии.
Бывшая член Рийгикогу призналась, что разделяет мнение нынешнего председателя соцдемов Лаури Ляэнеметса о том, что не нужно отталкивать тех граждан РФ, которые не разделяют взгляды Кремля.
„Среди граждан РФ – насчет Беларуси не скажу, потому что их очень мало, они не представлены отдельной группой в вопросах, а российские представлены – особенно среди молодых, примерно треть своими взглядами и отношением как к войне, к Украине, так и к другим вещам никак не отличается от эстонских граждан. У них совершенно проэстонские и проевропейские взгляды, они готовы защищать Эстонию в случае войны и т.д., - сказала Лауристин. - Нужно найти подход, при котором это различие учитывалось бы“.
Далее политик призналась, что довольно большая часть живущих в Эстонии граждан России, а также серопаспортников стоит на позициях, которые „никак не совпадают ни с позицией Европейского союза, ни эстонского государства“. „С ними нужно поступать иначе. Это данные мониторинга, и на них следует опираться“, - подытожила экс-министр.
Первое чтение проекта изменения Конституции, по которому граждане третьих стран лишатся права голоса на муниципальных выборах, пройдет в Рийгикогу на следующей неделе.
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