Новости Эстонии
07.11.2024, 15:35

Следующий шаг: государство закроет русскоязычные версии своих сайтов

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Министерство юстиции первым откажется от русскоязычной версии сайта

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Лийза-Ли Пакоста.
Лийза-Ли Пакоста.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Намерение лишить граждан России, государства-агрессора, избирательного права — лишь один из шагов, которая предпринимает Эстония после развязанной Россией полномасштабной войны. Государственные ведомства во главе с Министерством юстиции планируют прекратить тратить средства на перевод государственных сайтов на русский язык и в целом сократить расходы на коммуникацию на русском языке, пишет Delfi Forte.

Первое, довольно силовое решение в этом отношении было принято еще в августе, когда Министерство юстиции и цифрового развития объявило о прекращении перевода законов на русский язык. Официальная причина — экономия средств, но на самом деле сумма, которую удастся сэкономить, составляет всего 12 900 евро в год, так что дело явно не только в деньгах.

Как сказала тогда министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста, этот шаг приведет к экономии средств, не влияя на понятность правопорядка или доступность для понимания правоприменения. “Юридическую силу имеют только тексты правовых актов, опубликованные в Riigi Teataja на эстонском языке“, — сказала Пакоста.

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