Следующий шаг: государство закроет русскоязычные версии своих сайтов(36)
Пакоста: в наши дни нет смысла тратить деньги налогоплательщиков на русскоязычную коммуникацию госучреждений
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Намерение лишить граждан России, государства-агрессора, избирательного права — лишь один из шагов, которая предпринимает Эстония после развязанной Россией полномасштабной войны. Государственные ведомства во главе с Министерством юстиции планируют прекратить тратить средства на перевод государственных сайтов на русский язык и в целом сократить расходы на коммуникацию на русском языке, пишет Delfi Forte.
Первое, довольно силовое решение в этом отношении было принято еще в августе, когда Министерство юстиции и цифрового развития объявило о прекращении перевода законов на русский язык. Официальная причина — экономия средств, но на самом деле сумма, которую удастся сэкономить, составляет всего 12 900 евро в год, так что дело явно не только в деньгах.