Следующий шаг: государство закроет русскоязычные версии своих сайтов

Первое, довольно силовое решение в этом отношении было принято еще в августе, когда Министерство юстиции и цифрового развития объявило о прекращении перевода законов на русский язык. Официальная причина — экономия средств, но на самом деле сумма, которую удастся сэкономить, составляет всего 12 900 евро в год, так что дело явно не только в деньгах.