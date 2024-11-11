Новости Эстонии
11.11.2024, 07:00

Вынуждены жить за счет родителей и все время учиться: в Эстонии выпускается слишком мало молодых медиков?

 
Студенты-медики действительно стремятся уехать из Эстонии?
Анна Тамм
Изображение иллюстративное
Изображение иллюстративное
ФОТО: Delfi Meedia

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов недавно рассказал RusDelfi о том, что Эстония столкнулась с глобальной проблемой нехватки медицинского персонала из-за смены поколений. Большое количество семейных врачей будут уходить на пенсии, и их будет некому заменить. RusDelfi пообщался со студенткой медицинского факультета Тартуского университета о том, часто ли молодые медики уезжают работать за границу из-за более выгодных условий и действительно ли нехватка финансирования медицинского сектора заметна даже студентам.

Мария учится на третьем курсе медицинского факультета Тартуского университета. О том, что она хочет стать врачом, девушка знала уже в детстве, и после окончания гимназии сразу пошла учиться. Морально она была готова к тому, чтобы с головой уйти в медицину и приносить пользу людям.

„Я пошла в медицину из-за интереса к науке. У меня в голове не укладывалось, как кому-то может быть интересно вообще что-либо другое, если ты не знаешь, как ты сам работаешь. Представление о профессии было такое - работа тяжелая. Я представляла, что пойду учиться на врача, и в моей жизни будет присутствовать только медицина, что это будет вся моя жизнь. И я никогда особо не имела ничего против этого. Я знаю, что есть много людей, которые хотели бы семью, но я никогда не видела себя в этом. Поэтому в моих представлениях было посвятить полностью всю себя только медицине“.

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