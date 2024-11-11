Вынуждены жить за счет родителей и все время учиться: в Эстонии выпускается слишком мало молодых медиков?
Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов недавно рассказал RusDelfi о том, что Эстония столкнулась с глобальной проблемой нехватки медицинского персонала из-за смены поколений. Большое количество семейных врачей будут уходить на пенсии, и их будет некому заменить. RusDelfi пообщался со студенткой медицинского факультета Тартуского университета о том, часто ли молодые медики уезжают работать за границу из-за более выгодных условий и действительно ли нехватка финансирования медицинского сектора заметна даже студентам.
Мария учится на третьем курсе медицинского факультета Тартуского университета. О том, что она хочет стать врачом, девушка знала уже в детстве, и после окончания гимназии сразу пошла учиться. Морально она была готова к тому, чтобы с головой уйти в медицину и приносить пользу людям.