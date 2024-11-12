12.11.2024, 21:45
ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как Силы обороны взрывают виадук на шоссе Таллинн-Пярну!(23)
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Во вторник, 12 ноября, в 23:55 Силы обороны Эстонии взорвали виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Виадук, построенный несколько десятилетий назад, амортизирован, его нынешняя грузоподъемность не позволял перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.
Смотрите, как это было!
Департамента транспорта отмечал, что взрывные работы не представляют опасности для жителей окрестностей.
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