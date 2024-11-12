Деньги на ветер? Транспортный департамент взрывает объект, на строительство которого за два года потратили более 22 млн евро

Виадук Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла сегодня поздно вечером будет взорван по приказу Департамента транспорта, но оказывается, что, вдобавок к этим работам, за последние пару лет департамент потратил на виадук и его ремонт более 22 миллионов евро, сообщает Forte.