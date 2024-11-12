Новости Эстонии
12.11.2024, 20:05

Деньги на ветер? Транспортный департамент взрывает объект, на строительство которого за два года потратили более 22 млн евро

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AS TREV-2 выступила генеральным подрядчиком проекта строительства кольцевой дороги Канама-Валингу. Систему управления дорожным движением заказала и установила компания OÜ Traffest
AS TREV-2 выступила генеральным подрядчиком проекта строительства кольцевой дороги Канама-Валингу. Систему управления дорожным движением заказала и установила компания OÜ Traffest
ФОТО: Transpordiamet

Виадук Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла сегодня поздно вечером будет взорван по приказу Департамента транспорта, но оказывается, что, вдобавок к этим работам, за последние пару лет департамент потратил на виадук и его ремонт более 22 миллионов евро, сообщает Forte.

В регистре документов Департамента транспорта указана более точная сумма реализованного в 2022-2023 годах проекта. Она составила 22,36 миллиона евро, а работы выполняла компания Trev-2. В ходе строительных работ были отремонтированы два съезда виадука Канама, а дорога, пересекающая виадук, переведена на четырехполосную.

Однако теперь было решено снести виадук полностью.

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