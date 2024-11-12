Новости Эстонии
12.11.2024, 15:15

Предстоящей ночью военные взорвут виадук на Таллиннской окружной дороге

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Построенный несколько десятилетий назад виадук Канама (в центре) амортизирован, его нынешняя грузоподъемность (80 тонн) не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.
Построенный несколько десятилетий назад виадук Канама (в центре) амортизирован, его нынешняя грузоподъемность (80 тонн) не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.
ФОТО: Transpordiamet

Военнослужащие инженерного батальона Сил обороны установят на виадуке в заранее рассчитанные места небольшие заряды, после подрыва которых виадук должен сложить как карточный домик.

Сегодня, за пять минут до полуночи, будет взорван виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Виадук, построенный несколько десятилетий назад, амортизирован, его нынешняя грузоподъемность не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.

По сообщению Департамента транспорта, взрывные работы, которые будут проведены во время сноса виадука, не представляют опасности для жителей окрестностей.

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