12.11.2024, 15:15
Предстоящей ночью военные взорвут виадук на Таллиннской окружной дороге(1)
ФОТО:
Военнослужащие инженерного батальона Сил обороны установят на виадуке в заранее рассчитанные места небольшие заряды, после подрыва которых виадук должен сложить как карточный домик.
Сегодня, за пять минут до полуночи, будет взорван виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Виадук, построенный несколько десятилетий назад, амортизирован, его нынешняя грузоподъемность не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.
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