Предстоящей ночью военные взорвут виадук на Таллиннской окружной дороге

Сегодня, за пять минут до полуночи, будет взорван виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Виадук, построенный несколько десятилетий назад, амортизирован, его нынешняя грузоподъемность не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.