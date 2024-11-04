„Большое количество семейных врачей уйдут на пенсию, и их будет некем заменить“: Аркадий Попов о проблемах с зарплатами медработников

По словам доктора Попова, на сегодняшний день уровень зарплат в стране в сфере медицины не вызывает жалоб - в этом году было очередное повышение, которое было предусмотрено коллективным договором. Проблемой является то, что ждет медиков потом - а именно, тот факт, что повышения зарплат в данной сфере теперь не будет ближайшие 4 года.

По словам доктора, сейчас возможности финансирования системы здравоохранения в Эстонии на ближайшие годы ограничены: „Можно сказать однозначно, что в течение ближайших трех лет будет дефицит бюджета - каждый год примерно от 180 до 200 миллионов евро, который будет частично покрываться из резервного фонда Кассы здоровья. Но при этом дефицит будет оставаться - его невозможно покрыть в полном объеме. Резерв обеспечит оказание услуг системы здравоохранения более или менее на том уровне, на котором мы это делаем сегодня. Но не позволит никак увеличить доступность услуг системы здравоохранения, увеличить в значительной мере качество. И это в том числе касается также и потенциальных возможностей по финансированию медицинского персонала“.