„Большое количество семейных врачей уйдут на пенсию, и их будет некем заменить“: Аркадий Попов о проблемах с зарплатами медработников(28)
Ранее RusDelfi писал о том, что представители медицинского персонала, больниц и Кассы здоровья не смогли достичь соглашения на состоявшихся во вторник переговорах о зарплате. Медики обеспокоены тем, что согласно бюджетным прогнозам, ближайшие четыре года никакого повышения зарплат для них не планируется. Представитель Союза врачей Эстонии заявил, что они готовы к забастовке. Аркадий Попов прокомментировал ситуацию для RusDelfi и подтвердил, что в будущем такая ситуация может привести к серьезной нехватке специалистов.
По словам доктора Попова, на сегодняшний день уровень зарплат в стране в сфере медицины не вызывает жалоб - в этом году было очередное повышение, которое было предусмотрено коллективным договором. Проблемой является то, что ждет медиков потом - а именно, тот факт, что повышения зарплат в данной сфере теперь не будет ближайшие 4 года.