Врачи обратились к госпримирителю для переговоров о зарплате. Профсоюз врачей: мы готовы нарушить трудовой мир

По словам генерального секретаря Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа , в ближайшие годы в бюджете Кассы здоровья будет очень большой дефицит, и поэтому в следующем году, а вероятно и в дальнейшем, невозможно будет оказывать медицинскую помощь в прежнем объеме. Хотя Кассе здоровья обещали покрыть дефицит бюджета на 2025 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сейчас государственный бюджет не обеспечивает необходимого объема средств, объяснила Рехемаа.

Рехемаа сообщила, что во вторник Касса здоровья представила обзор запланированных сокращений. „Также было сказано, что на ближайшие четыре года бюджет составлен с расчетом, что зарплаты работников здравоохранения не будут повышены, – сказала Рехемаа. – Это одна из причин, по которой работодатели не сделали нам предложение. Мы пришли к выводу, что переговоры не могут продолжаться, и обратились к госпримирителю, чтобы урегулировать спор“.