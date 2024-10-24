24.10.2024, 09:31
Врачи обратились к госпримирителю для переговоров о зарплате. Профсоюз врачей: мы готовы нарушить трудовой мир(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Представители медицинского персонала, больниц и Кассы здоровья не смогли достичь соглашения на состоявшихся во вторник переговорах о зарплате, и врачи обратились к государственному примирителю. Представитель Союза врачей Эстонии заявил, что они готовы к забастовке.
По словам генерального секретаря Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, в ближайшие годы в бюджете Кассы здоровья будет очень большой дефицит, и поэтому в следующем году, а вероятно и в дальнейшем, невозможно будет оказывать медицинскую помощь в прежнем объеме. Хотя Кассе здоровья обещали покрыть дефицит бюджета на 2025 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сейчас государственный бюджет не обеспечивает необходимого объема средств, объяснила Рехемаа.
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