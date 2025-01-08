В приложении Bolt введено новое требование. Оно касается женщин

При заказе такси в Bolt пользователь может выбрать категорию „Women for Women“, что означает „женщины для женщин“. Эта опция позволяет женщинам заказывать поездки исключительно у водителей-женщин. Читатель RusDelfi заметил, что в эту категорию было введено новое требование – идентификация личности.

Как пояснил RusDelfi глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым, эта мера направлена на повышение надежности категории и обеспечение еще большей безопасности для всех пользователей платформы. Подобную процедуру нужно пройти только один раз.

„Пассажиры должны загрузить фотографию удостоверения личности и сделать селфи, чтобы подтвердить свою личность, – сообщает Рыым. – Это важно для того, чтобы убедиться, что человек, запрашивающий такси, – это тот же человек, чьи данные указаны в аккаунте Bolt. Водитель, исходя из соображений безопасности, всегда имеет право отменить поездку и отказать в перевозке пассажиров“.

Это значит, что в этой категории такси может заказать только владелец аккаунта, то есть женщина – исключительно для себя. Если, например, мужчина хочет заказать такси для женщины, ему необходимо воспользоваться другими категориями.

Руководитель отдела водительских услуг уверяет, что обработка всех персональных данных пассажиров осуществляется в зашифрованной форме и Bolt строго соблюдает правила защиты персональных данных.

На официальном портале Bolt утвреждается, что компания инвестировала 2,5 млн евро, чтобы привлечь больше женщин-водителей для управления такси, так как всего 7,2% женщин рассматривают управление автомобилем как источник дохода. Функция Women for Women появилась в приложении в сентябре 2022 года.