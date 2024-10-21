ВИДЕО | Смерть на границе, переименование Московского бульвара в Ласнамяэ, сроки выплаты пенсий, скорая для двухмесячного щенка – обзор главных новостей за неделю

В новом выпуске „Новостного дозора“: зачем переименовали Московский бульвар в Ласнамяэ? Как вышло, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину? Кто виноват в смерти работника Силламяэского порта? Почему в 2025 году изменится срок выплаты пенсий? Что случилось с двухмесячным щенком, которому вызвали скорую помощь? Смотрите в нашем видео.