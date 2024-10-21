Новости Эстонии
21.10.2024, 15:35

ВИДЕО | Смерть на границе, переименование Московского бульвара в Ласнамяэ, сроки выплаты пенсий, скорая для двухмесячного щенка – обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске „Новостного дозора“: зачем переименовали Московский бульвар в Ласнамяэ? Как вышло, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину? Кто виноват в смерти работника Силламяэского порта? Почему в 2025 году изменится срок выплаты пенсий? Что случилось с двухмесячным щенком, которому вызвали скорую помощь? Смотрите в нашем видео.

Московский бульвар в Ласнамяэ переименовали

В очереди на границе России и Эстонии умер мужчина

Как такое может быть? Оказалось, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину

ФОТО | Выставка в торговом центре Йыхви шокировала людей: „Это пропаганда насилия!“ Что ответил Pargi Keskus?

Кто виноват? Фирма, коллега или сам погибший? В Нарве начались судебные слушания по делу о смерти работника в Силламяэском порту

Почему в 2025 году изменится срок выплаты пенсий? Как государство станет мудрить с деньгами сотен тысяч людей?

В Ласнамяэ вызвали скорую помощь для спасения младенца. Прибывшие на место медики обнаружили перед собой умирающего щенка

„Ученики в шоке!“ В Таллинне автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель протаранил шлагбаум

ВИДЕО | В ночном небе Эстонии можно невооруженным глазом увидеть комету столетия

Пять часов допроса без перерыва: законно ли это? RusDelfi запускает подкаст о судебной системе

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