Московский бульвар в Ласнамяэ переименовали(12)
Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение переименовать участок пешеходной дорожки, расположенной в Куристику и Мустакиви в районе Ласнамяэ, который ранее назывался Московский бульвар. Поскольку данный участок логически продолжает бульвар Сааремаа и проходит по той же прямой линии, ему было присвоено название Сааремааский бульвар.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, участок улицы в Таллинне необоснованно носит имя столицы страны-агрессора, чья цель – уничтожение независимости Украины. „Переименование бульвара является примером того, как мы в общественном городском пространстве выражаем поддержку свободному и демократическому обществу. Кроме того, использование единого названия для всего участка улицы упрощает передвижение и помогает избежать путаницы среди людей, использующих названия улиц“, – отметила Липпус.
Общая длина пешеходной дорожки, которая теперь будет называться Сааремааский бульвар, составляет около 1200 метров. Из них примерно 950 метров уже носили это название, а оставшиеся 250 метров назывались Московским бульваром. Поскольку участок дороги воспринимается как единое целое и может быть непрерывно пройден, нет необходимости делить его на несколько именованных объектов.
По оценке Таллиннской комиссии по названиям, в случае коротких и непрерывных транспортных маршрутов целесообразно использовать единое название, особенно если на этом участке не присвоены адреса. Подобные примеры можно найти и в других частях Таллинна: например, улица Кыргепинге, проходящая через несколько районов, и Китсарёэпа теэ в Нымме, которая также пересекает несколько жилых районов.
Таллиннская комиссия по названиям рассмотрела вопрос о переименовании 28 августа 2024 года. Управа района Ласнамяэ согласовала предложения комиссии 17 сентября 2024 года.
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