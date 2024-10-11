В очереди на границе России и Эстонии умер мужчина

По информации, которую на данный момент не удалось подтвердить, мужчина имел вид на жительство в Эстонии. Но это точно можно будет узнать после того, как Россия официально сообщит о смерти человека и передаст данные о нем. „Очевидцы сообщили сотрудникам Нарвского пограничного пункта о том, что произошло, - ответили в Департаменте полиции и погранохраны. - Однако у нас нет подтвержденной информации о личности умершего“.

В городской управе Нарвы также на запрос журналиста ответили, что никакой информации у них нет.

Пользователи фейсбука обсуждают, как неаккуратно выносили тело: оно несколько раз ударяется о ступени погранпункта пока двое мужчин проносят его мимо ожидающих под дождем людей. Затем сотрудники ритуальной службы кладут его на землю перед желтой машиной, чтобы открыть ее свободными руками. Также в комментариях люди рассуждают, зачем было снимать подобное видео: „Уберите это видео, зачем его выставлять?“ И задаются вопросом, где же скорая. Опять же, по непроверенной информации, скорую вызвали, но она не успела доехать - мужчина скончался. „Скоро в этих очередях ритуальные агентства откроют, ЗАГС и акушерское отделение“, - пытаются шутить по поводу случившегося комментаторы, имея в виду длинные очереди в обе стороны на границе Эстонии и России. Конечно, высказывают и соболезнования родственникам умершего мужчины.