16.10.2024, 12:30
ВИДЕО | В ночном небе Эстонии можно невооруженным глазом увидеть комету столетия(2)
В середине октября в ночном небе Эстонии будет видна комета C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas (Цзыцзиньшань — ATLAS), которую астрономы называют кометой столетия.
По сообщению астрономов, комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS была открыта еще в начале 2023 года (9 января на китайской обсерватории Цзыцзиньшань, 22 февраля того же года обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS, телескопом, расположенным в ЮАР), но находилась на расстоянии примерно миллиард километров от Солнца. 27 сентября комета приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние (58 миллионов километров) и 14 октября на ближайшее расстояние к Земле (70 миллионов километров).
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