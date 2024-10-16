ВИДЕО | В ночном небе Эстонии можно невооруженным глазом увидеть комету столетия

По сообщению астрономов, комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS была открыта еще в начале 2023 года (9 января на китайской обсерватории Цзыцзиньшань, 22 февраля того же года обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS, телескопом, расположенным в ЮАР), но находилась на расстоянии примерно миллиард километров от Солнца. 27 сентября комета приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние (58 миллионов километров) и 14 октября на ближайшее расстояние к Земле (70 миллионов километров).

Именно поэтому комета была особенно хорошо видна во вторник 15 октября, когда ее пылевой хвост был исключительно ярким (диаметр ядра хвоста кометы составлял около 20-40 километров). В течение недели небесное тело по-прежнему будет видно невооруженным глазом. Комета продолжит удаляться от Земли и Солнца, ее яркость будет снижаться по мере удаления. Однако с помощью биноклей и телескопов ее можно будет наблюдать еще несколько недель и месяцев.