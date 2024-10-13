Новости Эстонии
13.10.2024, 13:15

Почему в 2025 году изменится срок выплаты пенсий? Как государство станет мудрить с деньгами сотен тысяч людей?

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В сознании пенсионеров прочно укоренилось, что пенсии выплачивают 5-го числа: уже рано утром они спешат к банкоматам, чтобы снять деньги.
В сознании пенсионеров прочно укоренилось, что пенсии выплачивают 5-го числа: уже рано утром они спешат к банкоматам, чтобы снять деньги.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Большинство пенсионеров тщательно рассчитывают свои расходы в течение месяца, и если пенсии станут поступать с задержкой, пусть даже на один день, это может поставить их в затруднительное положение“, - сказал изданию Maaleht Агу Лайус, представитель организации, отстаивающей интересы пожилых людей, подчеркнув, что изменения даты получения пенсии - совсем не пустяк.

С нового года изменится дата выплаты пенсий и социальных пособий - вместо 5-го числа выплаты будут производиться, начиная с 5-го числа и в течение следующих двух рабочих дней.

Как пояснила Кристина Пяхкель, возглавляющая отдел развития Департамента социального страхования, пенсии по-прежнему будут выплачивать 5-го числа, если это рабочий день. Если 5-е число выпадает на выходной, выплата будет производиться в течение двух следующих рабочих дней. „Например, если 5-е число выпадает на субботу, выплата будет произведена в понедельник или во вторник“, - уточнила она.

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