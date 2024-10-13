13.10.2024, 13:15
Почему в 2025 году изменится срок выплаты пенсий? Как государство станет мудрить с деньгами сотен тысяч людей?(33)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Большинство пенсионеров тщательно рассчитывают свои расходы в течение месяца, и если пенсии станут поступать с задержкой, пусть даже на один день, это может поставить их в затруднительное положение“, - сказал изданию Maaleht Агу Лайус, представитель организации, отстаивающей интересы пожилых людей, подчеркнув, что изменения даты получения пенсии - совсем не пустяк.
С нового года изменится дата выплаты пенсий и социальных пособий - вместо 5-го числа выплаты будут производиться, начиная с 5-го числа и в течение следующих двух рабочих дней.
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