„Ученики в шоке!“ В Таллинне автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель протаранил шлагбаум

Кадри Кроони, руководитель отдела пассажирских перевозок Северо-эстонского центра общественного транспорта, подтвердила порталу Delfi, что сегодня утром водитель 116-го автобуса, следовавшего по маршруту Таллинн-Кийли, оказался на железнодорожном переезде, не обратив внимания на приближающийся поезд, из-за чего пассажиры попали в очень опасную ситуацию.

„Подобные действия водителя недопустимы, - подчеркнула Кроони, добавив, что Центр общественного транспорта обратится с заявлением в полицию. - Нельзя пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора“.

Как заверила Кроони, несмотря на опасную ситуацию, никто не пострадал. Ущерб получил лишь автобус, на который опустился шлагбаум. По словам Кроони, на записях бортовой камеры видно, как на автобус опускается шлагбаум, но детали разглядеть невозможно.

Как сообщил Delfi очевидец инцидента, автобус оказался между двумя шлагбаумами, и для того, чтобы избежать столкновения с поездом, водитель автобуса с такой силой протаранил преграду, что разбились окна. „В автобусе ехали школьники. Ученики были в шоке, они стали звонить родителям“, - написал читатель.

Пресс-секретарь PPA Анника Максимов подтвердила, что сегодня в 9.27 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде опускавшийся шлагбаум разбил окно. Как сказала Анника Максимов, водитель автобуса, сделав фотографии на месте происшествия, обратился в страховую фирму.

116-й автобусный маршрут (Таллинн-Луйге-Кийли-Саакаэра) обслуживает фирма SEBE.

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