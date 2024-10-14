Кто виноват? Фирма, коллега или сам погибший? В Нарве начались судебные слушания по делу о смерти работника в Силламяэском порту

Перед заседанием корреспондент RusDelfi, которая следит за этой историей и с самого начала находится в контакте с семьей погибшего Александра, поговорила с вдовой работника, мамой троих детей Дианой Мальцевой. Диана сказала, что такое долгое ожидание начала судебных заседаний измотало ее физически и душевно. „Я не знаю, надеяться ли мне на справедливать, я очень опустошена и устала“, - сказала Диана.