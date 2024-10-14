ЧП и криминал
14.10.2024, 14:00

Кто виноват? Фирма, коллега или сам погибший? В Нарве начались судебные слушания по делу о смерти работника в Силламяэском порту

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Вдова Александра Диана Мальцева: "Мои силы на исходе"
Вдова Александра Диана Мальцева: "Мои силы на исходе"
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Сегодня в Нарвском доме Вируского уездного суда начались первые слушания по существу дела погибшего в конце февраля прошлого года на териитории Силламяэского порта Александра Мальцева (35).

Вируская окружная прокуратура обвиняет работника Silsteve Игоря Ефимова (47) в несоблюдении требований охраны труда, по неосторожности повлекшим смерть человека.

Перед заседанием корреспондент RusDelfi, которая следит за этой историей и с самого начала находится в контакте с семьей погибшего Александра, поговорила с вдовой работника, мамой троих детей Дианой Мальцевой. Диана сказала, что такое долгое ожидание начала судебных заседаний измотало ее физически и душевно. „Я не знаю, надеяться ли мне на справедливать, я очень опустошена и устала“, - сказала Диана.

Заседание по обыкновению началось с подтверждения личностей участников. В зале суда присутствовали и преставители сторон - адвокат потерпевшей Дианы Мальцевой, адвокат фирмы Silsteve и адвокат Александра Ефимова. Адвоката Илью Зуева Диане предоставило государство, так как у женщины, на иждивении которой после смерти мужа осталось трое маленьких детей, не нашлось средств на договорного адвоката, в отличие от Ефимова и фирмы Silsteve, которые себе это позволить смогли.

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