Нарвитянам пришли счета за отопление в сотни евро. Катри Райк: многие зимой держали окна на проветривании, теперь придется привыкать к новым разумным условиям

„В декабре на Балтийской электростанции было произведено примерно 1/3 тепла, потребленного в Нарве, на которое применялся старый, более выгодный тариф, а 2/3 потребленного тепла было произведено на газовой котельной (действует новый тариф). Кроме тарифа, на размер счета существенно влияет также энергопотребление. Декабрь 2024 года был на 4 градуса теплее, чем декабрь 2023 года, что повлияло на потребление тепла жителями Нарвы – в декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20% меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Если сравнить счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, то счета выросли в среднем на 10–11%. Поэтому очень важно экономить энергию“, — прокомментировал руководитель Narva Soojusvõrk. В ведущем предприятии в области центрального отопления в городе Нарва также отметили, что жители редко обращаются с запросами в Narva Soojusvõrk.

„Счета нарвитян выросли на 10-11%“

„Тепло в домах Нарвы — важная тема для города, и ее нужно стараться решать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — прокомментировала RusDelfi ситуацию мэр Нарвы Катри Райк. — Руководитель теплосетей Нарвы Павел Рушелюк 9 января повторил то, что мы уже слышали в последние дни из СМИ: в декабре 2024 года 11-й блок Балтийской электростанции работал около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок. В декабре Балтийская электростанция произвела примерно треть тепла, потребленного в Нарве, на которое действовал старый, более дешевый тариф. Две трети потребленной тепловой энергии было произведено на газовой котельной, где применялся новый тариф, как ранее было сообщено потребителям. Господин Рушелюк подчеркивает, что на размер счета за отопление влияет не только тариф, но и потребление энергии. Декабрь 2024 года был, к счастью, на 4 градуса теплее, чем декабрь 2023 года. Влияние на потребление тепла жителями Нарвы значительное: в декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20% меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Если сравнивать счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, они в среднем выросли на 10-11%“.