Нарвитянам пришли счета за отопление в сотни евро. Катри Райк: многие зимой держали окна на проветривании, теперь придется привыкать к новым разумным условиям(21)
Последние несколько дней жители Нарвы начали получать новые счета за отопление, которые оказались значительно выше ожидаемого. Многие горожане выражают обеспокоенность, так как для некоторых такие расходы стали неожиданным ударом по семейному бюджету. Люди активно обсуждают ситуацию, пытаясь найти пути решения, и задаются вопросом, как дальше справляться с подобными финансовыми нагрузками. Подробности — у RusDelfi.
„130 евро? У вас просто отличный тариф!“
Почти 500 комментариев за три дня набрал один пост в группе „Моя Нарва“. „Всем доброго вечера! Скажите пожалуйста, у всех такой счет за отопление за декабрь в Нарве? У меня двухкомнатная хрущевка, только отопление вышло 101 евро, я просто в шоке! Как жить пенсионерам, у которых маленькая пенсия, или семье с детьми, где маленькая зарплата?“ — написал пост житель города.
„Зачем вы пугаете раньше времени? У нас прошлый месяц за трешку счет был 280“, — стали писать в ответ .
Дальше жители Нарвы стали показывать нынешние счета за отопление.
„Цена 3,26 за квадратный метр“, — пишет один из комментаторов. Ему тут же отвечают: „Вообще печаль. Я думала, у меня 2,802 много. А тут!“ „Хрущевка, три комнаты, 3,43 за кв.м. Счет — 63,95. В декабре морозов-то не было! Вы что там, вообще?“
Дальше начинается обсуждение, высокие ли потолки при такой площади, размер окон — видно, как люди стараются найти объяснение таким ценам.
Один из комментаторов написал, что сейчас за 88 квадратных метров придется отдать 268 евро. На что ему ответил владелец похожей квартиры, где уточнил, что за 80 квадратных метров выставлен счет за отопление в районе 130 евро. „Отличная цена, потому что утеплились вовремя. И сейчас даже с кредитом за ремонт дешевле“, — прокомментировал нарвитянин на восторженные отклики „у вас просто отличный тариф!“.
Проблему утепления домов и сокращения счетов в Нарве обсуждают не один год. Но желающих не так много. Даже несмотря на высокие тарифы.
„Очень важно экономить энергию“
Несколько лет назад Нарва оставалась в лидерах среди городов с самым дешевым центральным отоплением. Прошлой зимой цена выросла в три раза (с 27,44 евро за мегаватт-час без НСO до 60,44 евро). С 1 декабря этого года вступит в силу утвержденная Департаментом конкуренции новая цена, которая составила уже 91,13 евро.
По поводу вопроса о больших платеж за отопление руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк ответил, что 11-й блок Балтийской электростанции работал в декабре около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок.
„В декабре на Балтийской электростанции было произведено примерно 1/3 тепла, потребленного в Нарве, на которое применялся старый, более выгодный тариф, а 2/3 потребленного тепла было произведено на газовой котельной (действует новый тариф). Кроме тарифа, на размер счета существенно влияет также энергопотребление. Декабрь 2024 года был на 4 градуса теплее, чем декабрь 2023 года, что повлияло на потребление тепла жителями Нарвы – в декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20% меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Если сравнить счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, то счета выросли в среднем на 10–11%. Поэтому очень важно экономить энергию“, — прокомментировал руководитель Narva Soojusvõrk. В ведущем предприятии в области центрального отопления в городе Нарва также отметили, что жители редко обращаются с запросами в Narva Soojusvõrk.
„С вопросами обращаются некоторые председатели правлений квартирных товариществ, им мы также отвечаем“, — сказал Павел Рушелюк.
„Счета нарвитян выросли на 10-11%“
„Тепло в домах Нарвы — важная тема для города, и ее нужно стараться решать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — прокомментировала RusDelfi ситуацию мэр Нарвы Катри Райк. — Руководитель теплосетей Нарвы Павел Рушелюк 9 января повторил то, что мы уже слышали в последние дни из СМИ: в декабре 2024 года 11-й блок Балтийской электростанции работал около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок. В декабре Балтийская электростанция произвела примерно треть тепла, потребленного в Нарве, на которое действовал старый, более дешевый тариф. Две трети потребленной тепловой энергии было произведено на газовой котельной, где применялся новый тариф, как ранее было сообщено потребителям. Господин Рушелюк подчеркивает, что на размер счета за отопление влияет не только тариф, но и потребление энергии. Декабрь 2024 года был, к счастью, на 4 градуса теплее, чем декабрь 2023 года. Влияние на потребление тепла жителями Нарвы значительное: в декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20% меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Если сравнивать счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, они в среднем выросли на 10-11%“.
„Комфорт приходится оставить в стороне“
Катри Райк подчеркивает, что экономия энергии чрезвычайно важна. „Многие из нас в Нарве зимой держали окна на проветривании, но теперь придется привыкать к новым разумным условиям. Сразу добавлю, что я тоже не люблю теплые носки и хотела бы ходить дома в легком платье. Но сегодня мы находимся в ситуации, когда комфорт приходится оставить в стороне“, — говорит мэр и напоминает, что снижению затрат на отопление способствует утепление домов.
„В Ида-Вирумаа утеплено всего 5% зданий, нуждающихся в этом. Городская администрация продолжает призывать квартирные товарищества утеплять дома. Кроме того, при определенных условиях возможно подать заявки, в которых собственное финансирование составляет всего 20%. Хочу отдельно похвалить 8 квартирных товариществ, которые в прошлом году собрались с силами и подали заявки на получение поддержки. Молодцы!“ — комментирует Райк и уверяет, что открываются новые возможности для утепления многоквартирных домов, правда, в дальнейшем поддержка составит только до 50%. Городская администрация рассматривает возможности помощи товариществам в подготовке заявок. О возможностях управа Нарвы сообщит в ближайшее время.
„Какая ситуация с отоплением сегодня, 10 января? По словам Павла Рушелюка, в течение первой декады месяца около 50% тепла было произведено 11-м блоком, а остальное — на газовой котельной, что отражается в тарифе на тепловую энергию. Надеемся на теплый январь и, по возможности, экономим энергию. Это то послание, которое мы можем сейчас дать, — говорит мэр. — Тем, кто находится в действительно сложной финансовой ситуации и чей доход ниже прожиточного минимума, государство выплачивает через местное самоуправление пособие по обеспечению прожиточного минимума. По данным Нарвского департамента социальной помощи, мы пока не можем подтвердить, что количество нуждающихся увеличилось из-за роста цен на отопление“.
„Все это возможно и не является утопией“
В долгосрочной перспективе 11-й блок Балтийской электростанции будет работать в соответствии с рыночными возможностями до марта 2025 года, говорит Катри Райк. „Затем котел нуждается в гарантийном ремонте. Город должен всячески сотрудничать как с правительством республики, так и с Eesti Energia, чтобы найти деньги на этот ремонт. По разным данным, это 3,5–6 миллионов евро. Тогда следующей зимой мы сможем хотя бы частично рассчитывать на тарифы 2024 года. Как говорит эстонская народная мудрость: сани готовь летом, а телегу зимой. Мы должны сегодня думать сразу о двух зимах — 2025 и 2026 годов, — комментирует мэр Нарвы. — Что касается строительства новой газовой котельной, я смогу больше рассказать 22 января, когда встречусь с руководителем Enefit Power Лаури Карпом. Я обязательно буду держать жителей города в курсе и понимаю их беспокойство. Тем, кто настроен очень скептически по поводу новой газовой котельной, сразу скажу, что рассматривается также использование местного эстонского биогаза, а что особенно важно — планируется накопление тепла. Специалисты утверждают, что все это возможно и не является утопией“.