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Venipak: большинство людей очень ждут свои посылки и забирают их сразу же
17.12.2024, 11:55
Как проверяют посылки и кого накажут, если обнаружат запрещенные ко ввозу предметы?
(1)
23.09.2024, 08:49
Татьяна Писарева
„Здравствуйте, в вашей посылке – змея!“ Что отправляют через пакоматы жители стран Балтии, и что посылать запрещено
22.09.2024, 17:09
Планируете отправить посылку за границу? Пять важных моментов, которые вы обязательно должны принять во внимание
23.08.2024, 19:49
DPD закупит новые электрофургоны и переведет доставку посылок в десяти эстонских городах на электричество
(3)
27.06.2024, 08:52
В Эстонии появилась еще одна возможность отправлять посылки
(2)
08.05.2024, 14:55
Марина Бегункова
Новая услуга: с помощью такси теперь можно отправить или забрать посылку
14.02.2024, 14:45
„Откуда мошенники точно знают, когда придет посылка?“ Omniva отвечает на возникающий у многих вопрос
(10)
06.02.2024, 16:54
Реэлика Соммер
Бегом в автомат! Посылка, оставленная в шкафу на долгое время, может пострадать от мороза
21.01.2024, 20:31
ФОТО | Планируете отправить посылку? Посмотрите, как не следует ее упаковывать!
19.12.2023, 09:20
Ждете посылку или собираетесь отправить? Налоговая напомнила о важных нюансах, которые нужно знать
27.11.2023, 14:35
Почти каждый день в Эстонии находят почтовую посылку, нарушающую введенные против России санкции
28.07.2023, 08:50
Delfi.ee
У Itella и Omniva появился серьезный конкурент: предприятие с новаторскими решениями завоевывает эстонский рынок
(5)
17.03.2023, 19:58
Пять советов, как максимально выгодно воспользоваться ноябрьскими скидками в магазинах
11.11.2022, 20:00
Кадри Силдметс
В Эстонии появятся посылочные автоматы Venipak
20.10.2021, 09:50
Коротко и ясно: сколько налогов нужно будет платить за заказы из Китая, США и Соединенного Королевства?
(30)
16.06.2021, 08:54
С 1 июля налогом будут облагаться все посылки, заказанные за пределами ЕС
(175)
14.04.2021, 07:52
Теперь из белых посылочных автоматов Smartpost можно отправлять посылки
26.02.2021, 17:46
По всей Эстонии появятся посылочные домики Smartpost
18.11.2020, 16:30
Необычная посылка: в Германии из-за дурианов эвакуировали целое почтовое отделение
25.06.2020, 11:17
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