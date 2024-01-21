Бегом в автомат! Посылка, оставленная в шкафу на долгое время, может пострадать от мороза(1)
В Эстонии большинство посылочных автоматов расположены вне торговых зданий. Важно знать, что при очень сильных морозах чувствительные к холоду товары следует забирать более оперативно. Из-за логистической цепи пути следования, от возможного воздействия холода не защищены также и те посылки, которые доставляются в посылочные автоматы, расположенные в помещениях.
„В интернет-магазинах жители Эстонии заказывают в основном предметы одежды, косметику, товары для красоты и электронику. Для некоторых из таких товаров экстремальные температуры не являются благоприятными, но в случае многослойной упаковки риск повреждения не очень вероятен, – подтверждает руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд. – При очень низких температурах холоду приходится проходить через несколько слоев материала, чтобы действительно добраться до товара: дверь посылочного автомата, упаковочный ящик, наполнитель, коробка самого товара, упаковка товара и только затем сам товар. Но это всё не происходит мгновенно“.
При более низких температурах важно знать, что цепочка доставки посылки значительно длиннее, чем ее финализация и доставка в посылочный автомат. На логистическом пути могут возникнуть кратковременные периоды, когда заказанная посылка подвергается воздействию холода даже в грузовом отсеке во время транспортировки. В таком случае не важно, будет ли посылка в итоге доставлена в посылочный автомат, расположенный внутри здания или снаружи, а важно то расстояние, которое она прошла в фургоне до прибытия в сортировочный центр, а затем в посылочный автомат.
Чтобы избежать возможных повреждений, Кивимурд рекомендует забирать заказ немного быстрее. „Посылка, оставленная в шкафу на долгое время, может действительно пострадать от мороза“, – говорит Кивимурд, но добавляет, что за многие годы такие случаи были лишь единичными.
В случае с DPD посылку из посылочного автомата забирают в среднем в течение шести часов, этот период является совершенно достаточным и разумным даже в самые сильные холода. „Поскольку клиент знает время прибытия посылки, у него есть возможность быстрее отреагировать на её доставку или при желании уже при оформлении покупки в интернет-магазине заказать доставку товара курьером домой или на работу“, – рекомендует Кивимурд.
По словам Хелен Каннельмяэ, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Euronics, компании, основанной на эстонском капитале и являющейся крупнейшим продавцом электроники в странах Балтии, они не могут припомнить ни одного случая получения негативных отзывов от клиентов о повреждении заказанных в посылочный автомат товаров от холода, влажности или жары.
„При заказе товаров, для которых существует риск повреждения от холода – например, чернил для принтеров, моющих средств, жидкостей для обслуживания бытовой техники и смазочных материалов – мы рекомендуем забирать их как можно скорее“, – говорит Каннельмяэ.
По словам Каннельмяэ, не возникало проблем и с другой бытовой электроникой. „В зависимости от производителя, устройства могут храниться в температурных диапазонах от -25° до +45° C и при относительной влажности до 80–90%. С выключенными устройствами, находящимися в герметичной упаковке, при кратковременном хранении ничего не случится. Устройства с аккумуляторами в более экстремальных погодных условиях мы рекомендуем хранить не более 1–2 дней“, – добавляет Каннельмяэ.
„Если товар требует особых условий хранения, то это обычно указано на упаковке или в инструкции по эксплуатации. Однако таких устройств не так уж много“, – отмечает Каннельмяэ.
Каннельмяэ добавляет, что в холодное время года, принеся новые устройства домой, не рекомендуется включать их сразу. „Разумно распаковать товар, дать ему постоять как минимум 30–60 минут, чтобы исчезла разница температур, а за это время ознакомиться с инструкцией по эксплуатации“, – поясняет Каннельмяэ.
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