DPD закупит новые электрофургоны и переведет доставку посылок в десяти эстонских городах на электричество

К концу следующего года DPD Eesti планирует доставлять посылки в десяти городах исключительно электрическими фургонами. Генеральный директор DPD Eesti Ремо Кирсс отметил: „Электрические фургоны доказали свою эффективность. DPD планирует к 2040 году полностью перевести парк фургонов в Эстонии на электричество и альтернативные виды топлива. Несмотря на экономические трудности последних лет, мы не отказываемся от своих целей и инвестиций в устойчивое развитие – мы продолжаем их даже в кризисные годы“.

25 новых фургонов поступят в распоряжение DPD Eesti во второй половине года. В основном, новые электрические фургоны будут использоваться в Таллине, что поможет DPD снизить выбросы углекислого газа. Кроме того, новые фургоны можно будет увидеть на улицах Тарту, Пярну, Йыхви, Нарвы, Вильянди, Раквере, Курессааре, Хаапсалу и Кохтла-Ярве. В этих городах к концу 2025 года DPD полностью перейдет на электрифицированную службу доставки.

На сегодняшний день DPD располагает 57 пунктами зарядки электрических фургонов по всей Эстонии, расположенными рядом с сортировочными центрами. Эти значительные инвестиции создают предпосылки для дальнейших приобретений электрических фургонов и постепенного отказа от дизельных фургонов.

Ремо Кирсс подчеркивает, что важно не только окупаемость инвестиций, но и то, что затраты на эксплуатацию электрических фургонов будут сопоставимы с дизельными фургонами. „Для достижения этого необходимо быть умным пользователем. В нашу бизнес-модель заложена наша собственная сеть зарядных станций. В прошлом году мы также построили подстанцию в сортировочном центре Юри. По нашему опыту можно сказать, что срок службы электрических фургонов долгий, и при бережной эксплуатации его можно еще больше продлить. Ускоряющееся удорожание дизельных фургонов и налог на автомобили уменьшают бизнес-аргументы против электрификации автопарка компании“, – добавляет Кирсс.