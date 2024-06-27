DPD закупит новые электрофургоны и переведет доставку посылок в десяти эстонских городах на электричество(3)
DPD Eesti приобретает 25 новых электрических фургонов, увеличивая парк электрических фургонов до 73 единиц, что делает его крупнейшим в Эстонии.
К концу следующего года DPD Eesti планирует доставлять посылки в десяти городах исключительно электрическими фургонами. Генеральный директор DPD Eesti Ремо Кирсс отметил: „Электрические фургоны доказали свою эффективность. DPD планирует к 2040 году полностью перевести парк фургонов в Эстонии на электричество и альтернативные виды топлива. Несмотря на экономические трудности последних лет, мы не отказываемся от своих целей и инвестиций в устойчивое развитие – мы продолжаем их даже в кризисные годы“.
25 новых фургонов поступят в распоряжение DPD Eesti во второй половине года. В основном, новые электрические фургоны будут использоваться в Таллине, что поможет DPD снизить выбросы углекислого газа. Кроме того, новые фургоны можно будет увидеть на улицах Тарту, Пярну, Йыхви, Нарвы, Вильянди, Раквере, Курессааре, Хаапсалу и Кохтла-Ярве. В этих городах к концу 2025 года DPD полностью перейдет на электрифицированную службу доставки.
На сегодняшний день DPD располагает 57 пунктами зарядки электрических фургонов по всей Эстонии, расположенными рядом с сортировочными центрами. Эти значительные инвестиции создают предпосылки для дальнейших приобретений электрических фургонов и постепенного отказа от дизельных фургонов.
Ремо Кирсс подчеркивает, что важно не только окупаемость инвестиций, но и то, что затраты на эксплуатацию электрических фургонов будут сопоставимы с дизельными фургонами. „Для достижения этого необходимо быть умным пользователем. В нашу бизнес-модель заложена наша собственная сеть зарядных станций. В прошлом году мы также построили подстанцию в сортировочном центре Юри. По нашему опыту можно сказать, что срок службы электрических фургонов долгий, и при бережной эксплуатации его можно еще больше продлить. Ускоряющееся удорожание дизельных фургонов и налог на автомобили уменьшают бизнес-аргументы против электрификации автопарка компании“, – добавляет Кирсс.
Электрические фургоны работают полностью на зеленой энергии – вся остальная электроэнергия, недостающая от собственного производства DPD, закупается с подтвержденными зелеными сертификатами. Генеральный директор DPD также отмечает, что помимо нулевых выбросов углекислого газа, использование электрических фургонов снижает шумовое загрязнение.
Большую часть закупаемых электрических фургонов составляют Citroën e-Jumper, которые станут первыми в автопарке DPD Eesti. Новые электрические фургоны могут проехать примерно 300 километров на одной зарядке. В сети зарядных станций DPD Eesti также используются быстрые зарядные устройства, которые позволяют зарядить разряженный электрический фургон в среднем до полной зарядки за два часа.
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