Новая услуга: с помощью такси теперь можно отправить или забрать посылку(1)
С сегодняшнего дня в приложении Forus можно заказать такси, с помощью которого каждый сможет легко и быстро отправить посылку или, например, забрать что-нибудь из посылочного автомата. Услуга предоставляется по средней цене поездки на такси, но в случае особых запросов клиент и водитель могут договориться о другой цене.
„Мы хотим, чтобы приложение Forus стало для людей ежедневным помощником, – сказала руководитель услуги Forus Pakitakso Катрийн Сыырумаа. – Уже сейчас время от времени вместо обычной поездки на такси водители доставляют в нужное место вещи. Заказывая услугу Pakitakso, клиент может указать свои пожелания, например, позволить водителю забрать для него одежду из химчистки, забрать нужные ключи или перевезти какие-то другие вещи. Pakitakso гарантирует доставку всех посылок“.
Услуга Pakitakso родилась по инициативе владельцев токенов приложения Forus. „Каждый раз, когда клиент использует или предлагает услугу Forus, в виде токенов он зарабатывает небольшую часть платформы. Любой, кто собирает токены, может внести предложения, как развивать платформу дальше и что в нее добавить, чтобы она стала еще лучше. Выделение доставки посылок в отдельную категорию услуг – результат отзывов наших клиентов-владельцев“, - добавила Катрийн Сыырумаа.
Менее чем за два года с помощью приложения Forus было совершено более 3 000 000 поездок. Оно действует во всех странах Балтии и со временем на платформу добавились новые услуги: индивидуальная аренда автомобилей, аренда самокатов, а теперь еще и курьерская служба под названием Pakitakso.
„Приложение Forus меняет представление людей о том, как мы используем и планируем свое время, – отметил руководитель по маркетингу и коммуникациям приложения Forus Сандер Сыырумаа. – Сейчас мы планируем сотрудничество с таллиннским футбольным клубом Kalev, который в настоящее время базируется в основном в центре города, но новый крытый зал которого построен на границе между Мустамяэ и Нымме. При участии сильного сообщества футбольного клуба мы хотим разработать услугу ежедневной безопасной доставки детей в школу, на тренировки и домой надежными водителями Forus Takso. Ежедневно мы уже перевозим около сотни детей, но хотим создать специальный удобный сервис, чтобы родитель мог заранее планировать и заказывать поездки на неделю и всегда иметь обзор перемещений своего ребенка. Как и в случае с идеей Pakitakso, запрос на такую услугу исходил от владельцев токенов приложений Forus, чей вклад был и остается неоценимым“.
Запущенное в апреле 2022 года приложение Forus работает в 18 городах Эстонии, Латвии, Литвы: в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Риге, Юрмале, Лиепая, Даугавпилсе и Алитусе.
Платформой приложений Forus пользуются более полумиллиона клиентов, в странах Балтии к ней присоединились свыше 10 000 таксистов. Заказать услугу Forus можно с помощью бесплатного приложения, которое доступно в App Store и в Google Play.
Прочитать об услуге Pakitakso можно здесь.
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