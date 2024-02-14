Новая услуга: с помощью такси теперь можно отправить или забрать посылку

„Мы хотим, чтобы приложение Forus стало для людей ежедневным помощником, – сказала руководитель услуги Forus Pakitakso Катрийн Сыырумаа. – Уже сейчас время от времени вместо обычной поездки на такси водители доставляют в нужное место вещи. Заказывая услугу Pakitakso, клиент может указать свои пожелания, например, позволить водителю забрать для него одежду из химчистки, забрать нужные ключи или перевезти какие-то другие вещи. Pakitakso гарантирует доставку всех посылок“.

Услуга Pakitakso родилась по инициативе владельцев токенов приложения Forus. „Каждый раз, когда клиент использует или предлагает услугу Forus, в виде токенов он зарабатывает небольшую часть платформы. Любой, кто собирает токены, может внести предложения, как развивать платформу дальше и что в нее добавить, чтобы она стала еще лучше. Выделение доставки посылок в отдельную категорию услуг – результат отзывов наших клиентов-владельцев“, - добавила Катрийн Сыырумаа.

Менее чем за два года с помощью приложения Forus было совершено более 3 000 000 поездок. Оно действует во всех странах Балтии и со временем на платформу добавились новые услуги: индивидуальная аренда автомобилей, аренда самокатов, а теперь еще и курьерская служба под названием Pakitakso.