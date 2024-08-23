Планируете отправить посылку за границу? Пять важных моментов, которые вы обязательно должны принять во внимание

1. Примите решение – отправить посылку по адресу или в посылочный автомат

По данным курьерской фирмы DPD, за последний год почти две трети (62%) международных посылок были отправлены по адресу с курьером, а одна треть (37%) — в посылочные автоматы.

При отправке посылки необходимо сначала выбрать, будет ли курьеру удобнее забрать посылку по вашему адресу или из посылочного автомата. Время доставки посылки зависит от страны назначения, например, в Латвию посылка прибывает за один рабочий день, в Литву доставка занимает два дня.

При отправке посылки в посылочный автомат в Финляндию она прибудет в место назначения в течение одного-трёх рабочих дней, в Германию – в течение трёх-пяти рабочих дней, а в Испанию и Италию – в течение четырёх-шести рабочих дней.

Путь движения всех посылок можно отслеживать также и за пределами Эстонии в системе поставщика услуг по номеру посылки – с момента отправки посылки до момента доставки.

2. Проверьте, что разрешается отправлять

По сравнению с прошлым годом количество международных посылок, отправленных частными лицами частным лицам в посылочные автоматы, увеличилось примерно на четверть. Таким образом, доля отправлений из Эстонии продолжает увеличиваться.

При отправке посылки из Эстонии необходимо проверить требования страны назначения к посылкам, прибывающим в страну. В странах Европейского союза часто действуют разные правила относительно того, что можно отправлять в соответствующую страну. Поэтому, прежде чем отправлять посылку, вам следует ознакомиться с условиями посылочной фирмы, чтобы узнать, что и в каком количестве разрешено отправлять в нужную страну назначения. Например, документы, наличные деньги, драгоценные украшения или скоропортящиеся продукты нельзя отправлять в посылочный автомат или с курьером.

3. Тщательно упакуйте посылку