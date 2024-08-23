Новости Эстонии
23.08.2024, 19:49

Планируете отправить посылку за границу? Пять важных моментов, которые вы обязательно должны принять во внимание

 
DPD
DPD
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Ежедневно из Эстонии за рубеж отправляются тысячи посылок. Статистика DPD Эстония показывает, что чаще всего их отправляют в соседние страны – Латвию, Литву, Финляндию, а также Германию и Польшу. Если посылке надо будет преодолеть тысячи километров, прежде чем она достигнет места назначения, то крайне важно тщательно упаковать её и проверить требования страны назначения. DPD Эстония делится пятью важными шагами, которым надо следовать при отправке посылки за границу.

1. Примите решение – отправить посылку по адресу или в посылочный автомат

По данным курьерской фирмы DPD, за последний год почти две трети (62%) международных посылок были отправлены по адресу с курьером, а одна треть (37%) — в посылочные автоматы.

При отправке посылки необходимо сначала выбрать, будет ли курьеру удобнее забрать посылку по вашему адресу или из посылочного автомата. Время доставки посылки зависит от страны назначения, например, в Латвию посылка прибывает за один рабочий день, в Литву доставка занимает два дня.

При отправке посылки в посылочный автомат в Финляндию она прибудет в место назначения в течение одного-трёх рабочих дней, в Германию – в течение трёх-пяти рабочих дней, а в Испанию и Италию – в течение четырёх-шести рабочих дней.

Путь движения всех посылок можно отслеживать также и за пределами Эстонии в системе поставщика услуг по номеру посылки – с момента отправки посылки до момента доставки.

2. Проверьте, что разрешается отправлять

По сравнению с прошлым годом количество международных посылок, отправленных частными лицами частным лицам в посылочные автоматы, увеличилось примерно на четверть. Таким образом, доля отправлений из Эстонии продолжает увеличиваться.

При отправке посылки из Эстонии необходимо проверить требования страны назначения к посылкам, прибывающим в страну. В странах Европейского союза часто действуют разные правила относительно того, что можно отправлять в соответствующую страну. Поэтому, прежде чем отправлять посылку, вам следует ознакомиться с условиями посылочной фирмы, чтобы узнать, что и в каком количестве разрешено отправлять в нужную страну назначения. Например, документы, наличные деньги, драгоценные украшения или скоропортящиеся продукты нельзя отправлять в посылочный автомат или с курьером.

3. Тщательно упакуйте посылку

Поскольку по всей цепочке поставок посылка проходит через различные сортировочные центры и транспортные машины, крайне важно тщательно её упаковать. Выбирая наружную упаковку, необходимо убедиться, что она надёжная и прочная, а её размер и материал подходит для содержимого упаковки.

Свободное пространство между товаром и наружной упаковкой должно быть заполнено со всех сторон наполнителем, чтобы транспортная упаковка не потеряла свою форму, и внутри не было свободного места для смещения товара. Для внутренней упаковки используйте пузырчатую плёнку, измельченную бумагу, гофрированный картон, специальные воздушные подушки для безопасности, наполненные воздухом, и т. д. Для обеспечения экологичности в качестве наполнителя можно использовать пустые картонные коробки из-под яиц, махровые полотенца, скомканные газеты и т. д., которые имеются дома.

Хрупкие предметы должны быть непременно отмечены соответствующей красной маркировкой „Хрупкий предмет“ (изображение бокала красного цвета), или красной маркировкой „Верх“ с указанием направления, как правильно обращаться с посылкой. Однако сама по себе маркировка не защищает посылку в достаточной мере, поэтому правильная упаковка является лучшей гарантией того, что содержимое посылки будет доставлено в целости и сохранности.

4. Убедитесь в том, что размеры и масса посылки соответствуют действующим требованиям

Прежде чем поместить посылку в посылочный автомат или передать её курьеру, убедитесь, что размеры посылки соответствуют размерам и массе, разрешённым для посылочных автоматов и курьерских посылок. Эту информацию вы обычно можете найти в общих условиях курьерской фирмы. Посылки, размеры которых превышают предельные размеры, могут быть возвращены отправителю, или же в их отношении может взиматься дополнительная плата.

5. Маркируйте посылку и проверяйте данные

Посылка должна быть маркирована посылочной этикеткой с контактными данными отправителя и получателя; особенно важно добавить номер телефона, чтобы, при необходимости, можно было уточнить детали доставки и гарантировать, что посылка дойдет до нужного адресата или, при необходимости, будет возвращена отправителю. Дважды проверьте данные, чтобы убедиться, что они верны.

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