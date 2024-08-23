Планируете отправить посылку за границу? Пять важных моментов, которые вы обязательно должны принять во внимание
Ежедневно из Эстонии за рубеж отправляются тысячи посылок. Статистика DPD Эстония показывает, что чаще всего их отправляют в соседние страны – Латвию, Литву, Финляндию, а также Германию и Польшу. Если посылке надо будет преодолеть тысячи километров, прежде чем она достигнет места назначения, то крайне важно тщательно упаковать её и проверить требования страны назначения. DPD Эстония делится пятью важными шагами, которым надо следовать при отправке посылки за границу.
1. Примите решение – отправить посылку по адресу или в посылочный автомат
По данным курьерской фирмы DPD, за последний год почти две трети (62%) международных посылок были отправлены по адресу с курьером, а одна треть (37%) — в посылочные автоматы.
При отправке посылки необходимо сначала выбрать, будет ли курьеру удобнее забрать посылку по вашему адресу или из посылочного автомата. Время доставки посылки зависит от страны назначения, например, в Латвию посылка прибывает за один рабочий день, в Литву доставка занимает два дня.
При отправке посылки в посылочный автомат в Финляндию она прибудет в место назначения в течение одного-трёх рабочих дней, в Германию – в течение трёх-пяти рабочих дней, а в Испанию и Италию – в течение четырёх-шести рабочих дней.
Путь движения всех посылок можно отслеживать также и за пределами Эстонии в системе поставщика услуг по номеру посылки – с момента отправки посылки до момента доставки.
2. Проверьте, что разрешается отправлять
По сравнению с прошлым годом количество международных посылок, отправленных частными лицами частным лицам в посылочные автоматы, увеличилось примерно на четверть. Таким образом, доля отправлений из Эстонии продолжает увеличиваться.
При отправке посылки из Эстонии необходимо проверить требования страны назначения к посылкам, прибывающим в страну. В странах Европейского союза часто действуют разные правила относительно того, что можно отправлять в соответствующую страну. Поэтому, прежде чем отправлять посылку, вам следует ознакомиться с условиями посылочной фирмы, чтобы узнать, что и в каком количестве разрешено отправлять в нужную страну назначения. Например, документы, наличные деньги, драгоценные украшения или скоропортящиеся продукты нельзя отправлять в посылочный автомат или с курьером.
3. Тщательно упакуйте посылку
Поскольку по всей цепочке поставок посылка проходит через различные сортировочные центры и транспортные машины, крайне важно тщательно её упаковать. Выбирая наружную упаковку, необходимо убедиться, что она надёжная и прочная, а её размер и материал подходит для содержимого упаковки.
Свободное пространство между товаром и наружной упаковкой должно быть заполнено со всех сторон наполнителем, чтобы транспортная упаковка не потеряла свою форму, и внутри не было свободного места для смещения товара. Для внутренней упаковки используйте пузырчатую плёнку, измельченную бумагу, гофрированный картон, специальные воздушные подушки для безопасности, наполненные воздухом, и т. д. Для обеспечения экологичности в качестве наполнителя можно использовать пустые картонные коробки из-под яиц, махровые полотенца, скомканные газеты и т. д., которые имеются дома.
Хрупкие предметы должны быть непременно отмечены соответствующей красной маркировкой „Хрупкий предмет“ (изображение бокала красного цвета), или красной маркировкой „Верх“ с указанием направления, как правильно обращаться с посылкой. Однако сама по себе маркировка не защищает посылку в достаточной мере, поэтому правильная упаковка является лучшей гарантией того, что содержимое посылки будет доставлено в целости и сохранности.
4. Убедитесь в том, что размеры и масса посылки соответствуют действующим требованиям
Прежде чем поместить посылку в посылочный автомат или передать её курьеру, убедитесь, что размеры посылки соответствуют размерам и массе, разрешённым для посылочных автоматов и курьерских посылок. Эту информацию вы обычно можете найти в общих условиях курьерской фирмы. Посылки, размеры которых превышают предельные размеры, могут быть возвращены отправителю, или же в их отношении может взиматься дополнительная плата.
5. Маркируйте посылку и проверяйте данные
Посылка должна быть маркирована посылочной этикеткой с контактными данными отправителя и получателя; особенно важно добавить номер телефона, чтобы, при необходимости, можно было уточнить детали доставки и гарантировать, что посылка дойдет до нужного адресата или, при необходимости, будет возвращена отправителю. Дважды проверьте данные, чтобы убедиться, что они верны.
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