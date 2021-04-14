С 1 июля налогом будут облагаться все посылки, заказанные за пределами ЕС

Если в настоящее время налогом с оборота облагаются заказанные за пределами Европейского союза посылки стоимостью более 22 евро, то после вступления в силу изменения нужно будет все посылки декларировать на таможне и уплачивать с них налог с оборота.

”Хотя изменение начнёт действовать с 1 июля, следует иметь в виду, что на доставку заказанных товаров может потребоваться больше времени. Так, к примеру, заказанный в Китае товар может прибыть в Эстонию только через несколько месяцев после представления заказа. Следует учесть, что переходного периода у данного изменения нет, и в том случае если товар будет импортирован в Эстонию после 1 июля, его нужно будет задекларировать и уплатить налог с оборота”, — пояснила менеджер услуги таможенного отдела НТД Каари Лайневоол.

Лайневоол добавила, что НТД адаптировал свои инфосистемы таким образом, чтобы и после вступления в силу изменения частные лица могли быстро декларировать товары. ”Таможенную декларацию можно подать в упрощённом порядке в приложении e-MTA ”Декларирование почтовой посылки”, и это можно сделать как до, так и после прибытия посылки”.

”Рекомендуем декларировать товар заранее, поскольку в этом случае заказанные товары можно получить быстрее. Обращаем внимание на то, что декларацию можно подать только после того, как почтовое или курьерское предприятие сообщило номер транспортной накладной (англ. tracking number) и номер предварительного таможенного документа”, — уточнила Лайневоол.

Отправленные в качестве подарка посылки от одного частного лица другому стоимостью до 45 евро налогом с оборота по-прежнему не облагаются. Если сумма заказанной или отправленной в подарок посылки превышает 150 евро, добавляется также таможенный сбор.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.