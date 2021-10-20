В Эстонии появятся посылочные автоматы Venipak

”Во время пандемии бесконтактные курьерские услуги стали обычным явлением, и многие клиенты предпочитают получать посылки, избегая физического контакта. Venipak делает шаг вперед и развивает сеть посылочных автоматов, где, чтобы получить посылку, нет необходимости вводить код вручную — можно использовать бесконтактную функцию. Мы считаем, что через несколько лет решение Venipak, впервые представленное на балтийском рынке, станет преобладающим в доставке посылок”, — сказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.

Использующаяся в автоматах Venipak инновационная технология позволяет сканировать присланный в сообщении QR-код — клиент показывает его установленной на экране посылочного автомата камере и дверь немедленно открывается. Клиенты, которые не пользуются смартфоном или не имеют возможности отсканировать QR-код, по-прежнему могут ввести код с клавиатуры.

”Это безопасный и простой способ получить посылку, а также одно из самых быстрых решений на рынке. Бесконтактным способом посылку можно забрать из автомата всего за три секунды вместо обычных 20 секунд”, — добавил Шаблинскас.

В Эстонии появятся 150 посылочных автоматов

В следующем году Venipak начнет создание в Эстонии сети из 150 посылочных автоматов. К концу этого года у Venipak будет 250 посылочных автоматов в Литве и около 200 в Латвии. Оборудование изготовлено литовской компанией Lanksti linija.

Цель Venipak — управлять сетью из примерно 2000 терминалов и пунктов сортировки посылок, в ближайшие годы став одной из крупнейших сетей доставки посылок в странах Балтии. Venipak планирует инвестировать в эту инфраструктуру более 6 миллионов евро. Вместе с тем компания расширяет и спектр других услуг: в начале весны Venipak запустила улучшенную службу доставки посылок из онлайн-магазинов, а в сентябре открыла регулярный грузовой маршрут между аэропортами Риги и Гонконга.