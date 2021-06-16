Коротко и ясно: сколько налогов нужно будет платить за заказы из Китая, США и Соединенного Королевства?

При налогообложении учитывается, зарегистрирован ли товар в Европейском Союзе до или после 1 июля. Учитывается дата физического появления отправления в Эстонии, а не дата подачи заказа или его отправки. Поскольку это изменение налогообложения касается всей Европы, количество заказов в последние месяцы существенно возросло, соответственно увеличились и сроки доставки.

Как узнать размер налога на заказываемый товар?

При вычислении налога с оборота учитываются как расходы на отправку товара, так и ввозные пошлины (если они предусмотрены). Например, при заказе чехла для телефона на сайте AliExpress за 3 евро + 2 евро за доставку следует задекларировать это отправление и внести 1 евро налога с оборота, то есть 20% от суммы цены товара и платы за его доставку. Поскольку в данном случае стоимость посылки меньше 150 евро, таможенный сбор не взимается.

Когда стоимость товара превышает 150 евро, в дополнение к налогу с оборота взимается и таможенный сбор. Таможенный сбор, в зависимости от товарного кода, составляет от 0 до 17% стоимости товара. Таможенный сбор можно проверить по товарному коду в Перечне таможенных тарифов Эстонии. Расходы на доставку при вычислении таможенного сбора не учитываются. Когда взимается таможенный сбор, налог с оборота вычисляется по сумме стоимости отправления, таможенного сбора и расходов доставку.

Исключение: не облагаемые налогом с оборота подарки стоимостью до 45 евро, которые частные лица отправляют друг другу. Но посылку следует задекларировать, даже когда она не облагается налогом с оборота.

Как и в случае коммерческого отправления, отправленный подарок стоимостью более 150 евро облагается таможенным сбором. Для посылок-подарков частных лиц стоимостью 150-700 евро предусмотрена единая ставка таможенного сбора в размере 2,5%. Таможенный сбор для подарка стоимостью более 700 евро можно вычислить по товарному коду в Перечне таможенных тарифов Эстонии.