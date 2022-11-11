Пять советов, как максимально выгодно воспользоваться ноябрьскими скидками в магазинах
В понедельник вечером стартует самая ожидаемая в Эстонии кампания электронной коммерции - e-esmaspäev. В конце ноября также будет проведена глобальная „Черная пятница“. менеджер по продажам и маркетингу DPD Свен Сууррайд советует, как извлечь из лавины скидок максимальную пользу. Материал Ärileht.
Воспользуйтесь возможностью сделать рождественские покупки уже в ноябре. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши новогодние подарки будут доставлены вовремя, и в преддверии праздников в декабре будет меньше спешки.
Составьте список покупок. Тщательно продумайте, что вам действительно нужно, чтобы впоследствии лучше ориентироваться в рекламных предложениях. Избегая импульсивных и ненужных покупок, вы сэкономите еще больше денег и, самое главное, сбережете окружающую среду, потому что чрезмерное потребление и покупка ненужных вещей вредят окружающей среде.
Заранее ознакомьтесь с ассортиментом интернет-магазинов. Составьте список того, что вам нужно, и запомните, в каких магазинах это продается. Это поможет вам сэкономить время в день проведения акции, и вы можете быть уверены, что то, что вы хотите, не будет расхватано другими нетерпеливыми покупателями.
Выберите наиболее подходящий способ доставки. Если есть возможность, воспользуйтесь посылочным автоматом (pakiautomaat), чтобы не зависеть от времени работы курьера. Если ваш единственный шанс получить посылку - поздно вечером, днем или рано утром, выбирайте уличные автоматы, которые доступны в любое время суток, независимо от времени работы торговых центров или магазинов. Если вы работаете на дому и готовы ждать курьера в течение дня, чтобы забрать посылку, заказ товара на дом сэкономит ваше время и сохранит окружающую среду, ведь вам не придется стоять в пробках.
Продумайте свой график. Заранее узнайте, насколько гибко курьерская компания подходит к переносу сроков доставки вашей посылки. Если в вашем расписании произошли непредвиденные изменения, а выбранный вами изначально способ доставки не подходит, узнайте, предлагает ли курьерская компания возможность изменить время получения посылки или перенаправить посылку в почтовый автомат. Следите за маршрутом посылки, чтобы своевременно ее перенаправить.