Пять советов, как максимально выгодно воспользоваться ноябрьскими скидками в магазинах

Воспользуйтесь возможностью сделать рождественские покупки уже в ноябре. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши новогодние подарки будут доставлены вовремя, и в преддверии праздников в декабре будет меньше спешки.

Составьте список покупок. Тщательно продумайте, что вам действительно нужно, чтобы впоследствии лучше ориентироваться в рекламных предложениях. Избегая импульсивных и ненужных покупок, вы сэкономите еще больше денег и, самое главное, сбережете окружающую среду, потому что чрезмерное потребление и покупка ненужных вещей вредят окружающей среде.

Заранее ознакомьтесь с ассортиментом интернет-магазинов. Составьте список того, что вам нужно, и запомните, в каких магазинах это продается. Это поможет вам сэкономить время в день проведения акции, и вы можете быть уверены, что то, что вы хотите, не будет расхватано другими нетерпеливыми покупателями.

Выберите наиболее подходящий способ доставки. Если есть возможность, воспользуйтесь посылочным автоматом (pakiautomaat), чтобы не зависеть от времени работы курьера. Если ваш единственный шанс получить посылку - поздно вечером, днем или рано утром, выбирайте уличные автоматы, которые доступны в любое время суток, независимо от времени работы торговых центров или магазинов. Если вы работаете на дому и готовы ждать курьера в течение дня, чтобы забрать посылку, заказ товара на дом сэкономит ваше время и сохранит окружающую среду, ведь вам не придется стоять в пробках.