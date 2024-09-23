Как проверяют посылки и кого накажут, если обнаружат запрещенные ко ввозу предметы?

Несмотря на большой объем работы, мы с гордостью можем сказать, что количество отправлений, ожидающих проверки, в настоящее время не особенно велико, но ситуация может легко измениться (например, в преддверии Рождества), поэтому, отправляя посылку в Россию или даже ожидая посылку из России, необходимо учитывать, что таможенный контроль и последующие таможенные формальности также могут занять некоторое время. В зависимости от содержимого отправления проверка может занять в среднем от нескольких дней до нескольких недель.

Как и в прошлом году, мы проверяем все посылки, отправляемые из Эстонии в Россию или Белоруссию или отправляемые из этих стран в Эстонию. Таким образом, введение полного таможенного контроля на границах не привело к каким-либо изменениям в контроле почтовых отправлений. Чтобы повысить эффективность контроля, мы по мере необходимости комбинируем различные методы, начиная с анализа рисков и заканчивая использованием технических и других средств, таких как рентгеновский досмотр, радиационные замеры и таможенные собаки, чья служебная обязанность обнюхивать посылки.

Усилило ли введение полного таможенного контроля на границе с Россией контроль за почтовыми посылками, прибывающими в Эстонию из России? Удлинилось ли из-за этого время доставки? А.Белугин.

Как известно, когда нельзя, но очень хочется, человеческая натура ищет лазейку, чтобы все-таки осуществить желаемое. И поскольку контроль на границе ужесточился, иные с надеждой обратили взоры на почтовую службу: а вдруг?..

Власти Эстонии с 8 августа ввели полный таможенный контроль на границе с Россией. Теперь все лица, пересекающие границу с Россией, а также все грузы будут подвергаться досмотру. До этого осмотр проводился на выборочной основе.

– Судьба содержимого посылки зависит от характера нарушения и решается в каждом конкретном случае. Например, наркотические средства, товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, и некоторые санкционные товары уничтожаются после проведения процессуальных действий, в соответствии со строго регламентированными процедурами и под контролем МТА. Продукция, произведенная из животных и растений, находящихся под охраной природы, задерживается таможней. В случае незначительных нарушений посылка будет возвращена отправителю.

Напоминаем также, что правила в отношении санкционных товаров зависят от того, включены ли они в санкционный список, в котором товары перечислены по товарному коду. Однако для определения товарного кода может потребоваться дополнительная информация.

Если мы обнаруживаем нарушение, но у таможенного инспектора нет дополнительных вопросов, мы сообщаем об этом грузополучателю и направляем акт проверки, обычно по электронной почте. Мы настоятельно рекомендуем получателю ознакомиться с актом проверки и другими полученными документами прежде, чем задавать таможенным органам какие-либо уточняющие вопросы, поскольку зачастую все ответы уже содержатся в них.

Среди отправлений из России и Беларуси мы выбираем определенные посылки для проверки. Если мы обнаруживаем подозрительные предметы или товары, мы действуем в соответствии с выявленным риском. Мы не вскрываем все посылки, особенно если подозреваем, что в них могут содержаться опасные вещества, способные угрожать здоровью сотрудников таможни или почтовых работников. Если есть сомнения относительно содержимого отправления, таможенный инспектор обращается к отправителю или получателю. С нами также свяжутся, если в отправлении содержатся товары, требующие дополнительных разрешений или процедур.

– Мы не можем раскрывать точные детали нашей работы, поскольку это может стать ценной информацией для преступников. Поэтому мы можем описать наши процедуры только в общих чертах.

Как проверяют посылки? Если в посылке обнаружен подозрительный предмет, вскрывают ли посылку? Информируют ли при этом получателя посылки? Вера Андреевна

Если в посылке несколько предметов, только один из которых запрещен ко ввозу в Эстонию (например, пакетик с семенами овощей), может ли адресат получить остальное содержимое? Полина С.

– Если в посылке содержатся как разрешенные, так и запрещенные предметы, таможенник будет руководствоваться характером правонарушения. В случае производства по делу о правонарушении все предметы в отправлении будут рассматриваться в качестве доказательств в рамках процедуры.

В таких случаях груз не может быть возвращен, уменьшен вдвое или предприняты какие-либо другие действия до окончания процедуры. Если дело урегулировано в ходе административной процедуры и груз не имеет статуса „отказано во ввозе“, он может быть разделен Omniva. Сама таможня обычно не разделяет содержимое посылок, в том числе со статусом „отказ от ввоза“. Заказывая запрещенные товары вместе с разрешенными, вы рискуете. Поэтому мы всегда рекомендуем убедиться в том, что все товары разрешены, прежде чем заказывать или отправлять их.

Кто несет ответственность за содержимое посылки – отправитель или получатель? Может ли быть оштрафован или иным образом наказан за отправку запрещенных товаров получатель посылки? Август М.

– В отношении почтовых посылок мы дифференцируем ответственность в зависимости от того, является ли посылка исходящей или входящей. В случае исходящей почты мы обращаемся к отправителю с любыми вопросами, а в случае входящей почты из России в Эстонию мы обращаемся к получателю. Например, если кто-то заказал в России большое количество запрещенных товаров, например, несколько десятков упаковок пищевых добавок с запрещенными ингредиентами, мы можем перехватить отправление и возбудить дело о правонарушении против получателя – лица, заказавшего товар, что обычно означает штраф. Наказания за нарушение закона зависят от характера и тяжести правонарушения.

Если отправитель попытается замаскировать запрещенные предметы под разрешенные, какова вероятность обнаружения? Бывали ли уже такие случаи? Сергей Сергеевич