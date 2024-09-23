Как проверяют посылки и кого накажут, если обнаружат запрещенные ко ввозу предметы?
Если в посылке обнаружен подозрительный предмет, вскрывают ли ее? Какова судьба посылки с „санкционкой“? Может ли быть оштрафован или иным образом наказан за отправку запрещенных товаров получатель посылки? На эти и другие вопросы читателей ответили специалисты Налогово-таможенного департамента (НТД) и Omniva.
Власти Эстонии с 8 августа ввели полный таможенный контроль на границе с Россией. Теперь все лица, пересекающие границу с Россией, а также все грузы будут подвергаться досмотру. До этого осмотр проводился на выборочной основе.
Как известно, когда нельзя, но очень хочется, человеческая натура ищет лазейку, чтобы все-таки осуществить желаемое. И поскольку контроль на границе ужесточился, иные с надеждой обратили взоры на почтовую службу: а вдруг?..
„МК-Эстония“ выбрала из редакционной почты вопросы читателей, касающиеся почтовых отправлений, и задала их специалистам Налогово-таможенного департамента и Omniva.
На вопросы читателей отвечает Альбина Саар, старший таможенный инспектор, ответственный за почтовую инспекцию в НТД.
Усилило ли введение полного таможенного контроля на границе с Россией контроль за почтовыми посылками, прибывающими в Эстонию из России? Удлинилось ли из-за этого время доставки? А.Белугин.
– Полный таможенный контроль был введен на эстонско-российских пунктах пересечения границы – Нарва, Лухама, Койдула. Почтовые посылки проверяют с помощью автоматизированных средств контроля, дополняемых анализом рисков, досмотром посылок, таможенными собаками и опытом таможенных инспекторов. Контроль является строгим.
Как и в прошлом году, мы проверяем все посылки, отправляемые из Эстонии в Россию или Белоруссию или отправляемые из этих стран в Эстонию. Таким образом, введение полного таможенного контроля на границах не привело к каким-либо изменениям в контроле почтовых отправлений. Чтобы повысить эффективность контроля, мы по мере необходимости комбинируем различные методы, начиная с анализа рисков и заканчивая использованием технических и других средств, таких как рентгеновский досмотр, радиационные замеры и таможенные собаки, чья служебная обязанность обнюхивать посылки.
Несмотря на большой объем работы, мы с гордостью можем сказать, что количество отправлений, ожидающих проверки, в настоящее время не особенно велико, но ситуация может легко измениться (например, в преддверии Рождества), поэтому, отправляя посылку в Россию или даже ожидая посылку из России, необходимо учитывать, что таможенный контроль и последующие таможенные формальности также могут занять некоторое время. В зависимости от содержимого отправления проверка может занять в среднем от нескольких дней до нескольких недель.
Как проверяют посылки? Если в посылке обнаружен подозрительный предмет, вскрывают ли посылку? Информируют ли при этом получателя посылки? Вера Андреевна
– Мы не можем раскрывать точные детали нашей работы, поскольку это может стать ценной информацией для преступников. Поэтому мы можем описать наши процедуры только в общих чертах.
Среди отправлений из России и Беларуси мы выбираем определенные посылки для проверки. Если мы обнаруживаем подозрительные предметы или товары, мы действуем в соответствии с выявленным риском. Мы не вскрываем все посылки, особенно если подозреваем, что в них могут содержаться опасные вещества, способные угрожать здоровью сотрудников таможни или почтовых работников. Если есть сомнения относительно содержимого отправления, таможенный инспектор обращается к отправителю или получателю. С нами также свяжутся, если в отправлении содержатся товары, требующие дополнительных разрешений или процедур.
Если мы обнаруживаем нарушение, но у таможенного инспектора нет дополнительных вопросов, мы сообщаем об этом грузополучателю и направляем акт проверки, обычно по электронной почте. Мы настоятельно рекомендуем получателю ознакомиться с актом проверки и другими полученными документами прежде, чем задавать таможенным органам какие-либо уточняющие вопросы, поскольку зачастую все ответы уже содержатся в них.
Напоминаем также, что правила в отношении санкционных товаров зависят от того, включены ли они в санкционный список, в котором товары перечислены по товарному коду. Однако для определения товарного кода может потребоваться дополнительная информация.
Какова судьба посылки с „санкционкой“ – будет ли она уничтожена или возвращена? Андрей
– Судьба содержимого посылки зависит от характера нарушения и решается в каждом конкретном случае. Например, наркотические средства, товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, и некоторые санкционные товары уничтожаются после проведения процессуальных действий, в соответствии со строго регламентированными процедурами и под контролем МТА. Продукция, произведенная из животных и растений, находящихся под охраной природы, задерживается таможней. В случае незначительных нарушений посылка будет возвращена отправителю.
Если в посылке несколько предметов, только один из которых запрещен ко ввозу в Эстонию (например, пакетик с семенами овощей), может ли адресат получить остальное содержимое? Полина С.
– Если в посылке содержатся как разрешенные, так и запрещенные предметы, таможенник будет руководствоваться характером правонарушения. В случае производства по делу о правонарушении все предметы в отправлении будут рассматриваться в качестве доказательств в рамках процедуры.
В таких случаях груз не может быть возвращен, уменьшен вдвое или предприняты какие-либо другие действия до окончания процедуры. Если дело урегулировано в ходе административной процедуры и груз не имеет статуса „отказано во ввозе“, он может быть разделен Omniva. Сама таможня обычно не разделяет содержимое посылок, в том числе со статусом „отказ от ввоза“. Заказывая запрещенные товары вместе с разрешенными, вы рискуете. Поэтому мы всегда рекомендуем убедиться в том, что все товары разрешены, прежде чем заказывать или отправлять их.
Кто несет ответственность за содержимое посылки – отправитель или получатель? Может ли быть оштрафован или иным образом наказан за отправку запрещенных товаров получатель посылки? Август М.
– В отношении почтовых посылок мы дифференцируем ответственность в зависимости от того, является ли посылка исходящей или входящей. В случае исходящей почты мы обращаемся к отправителю с любыми вопросами, а в случае входящей почты из России в Эстонию мы обращаемся к получателю. Например, если кто-то заказал в России большое количество запрещенных товаров, например, несколько десятков упаковок пищевых добавок с запрещенными ингредиентами, мы можем перехватить отправление и возбудить дело о правонарушении против получателя – лица, заказавшего товар, что обычно означает штраф. Наказания за нарушение закона зависят от характера и тяжести правонарушения.
Если отправитель попытается замаскировать запрещенные предметы под разрешенные, какова вероятность обнаружения? Бывали ли уже такие случаи? Сергей Сергеевич
– Такие случаи происходят постоянно, когда преступники пытаются найти способы не попасться с запрещенными товарами. Вероятность обнаружения высока. Мы не можем раскрывать специфику нашей работы, но мы можем призвать людей убедиться, что прежде чем заказывать товары из-за границы или отправлять товары из Эстонии, они должны убедиться, что не нарушают закон.
Например, в Нидерландах есть интернет-магазины, продающие одурманивающие вещества, которые легальны в этой стране, но которые запрещено заказывать в Эстонию. В случае с Россией хорошим примером является продающийся в российских аптеках крем с медвежьим жиром (у нас медведь является охраняемым видом) или средства по уходу за лицом с экстрактом орхидеи и черной икрой (то и другое относится к охраняемым видам), поскольку все эти продукты официально разрешены к продаже в России, но не могут быть ввезены в Эстонию без специальных разрешений, которых мы пока не видели у получателей почтовых посылок.
Подобные случаи маскировки запрещенных продуктов неоднократно проверялись почтовыми службами, особенно в последний год, когда мы ввели 100-процентный контроль российских и белорусских отправлений. Если отправитель из Эстонии попытается отправить запрещенные товары в Россию по почте, указав в декларации другие товары (например, подменив упаковку), какое может быть наказание?
Если отправитель из Эстонии попытается отправить запрещенные товары в Россию по почте, указав в декларации другие товары (например, подменив упаковку), какое может быть наказание? Борис Евгеньевич
– С точки зрения таможни, одна из проблем связана со случаями, когда описание товара в таможенной декларации неверно. Для решения подобных проблем с прошлого года мы успешно адаптировали наши методики таможенного контроля, используя различные дополнительные технические средства и выборочные таможенные проверки. Как уже говорилось, при контроле санкционных товаров очень важно уделять внимание деталям и точной идентификации товаров. В случае возникновения подозрений мы направляем посылки на дополнительный контроль.
Подмена упаковки, неправильное описание и использование несоответствующей упаковки будут обнаружены во время физического таможенного досмотра груза (т. е. при вскрытии посылки), а такие мошеннические схемы будут свидетельствовать о намеренном несоблюдении требований, что повлечет применение более строгих мер. В зависимости от масштабов нарушения наказания могут варьироваться от разбирательств по мелким правонарушениям (штрафы) до уголовного преследования.
Личный опыт. Посылку отправили назад
Читательница Яна рассказала про свой печальный опыт неполучения посылки из России.
„Я очень люблю посылать подарки друзьям за границу. Так чувствуешь материальную с ними связь. С моим другом детства, который живет в Москве, мы очень давно не виделись, но постоянно общаемся через интернет. И вот надумали обменяться гостинцами“, – рассказывает женщина.
Яна не первый раз отправляет посылки в Россию и хорошо знает, что можно и что нельзя. У нее есть опыт, когда приходилось по указаниям работниц почты вытаскивать из посылки, например, варенье из морошки, мед для бани, банку пряной кильки. Поэтому собрала для друга коробку шоколада и других эстонских сладостей, приложила сувенир из стекла и вязаные варежки с эстонским традиционным узором для маленькой дочки друга и со спокойной душой отправила.
Друг Яны также подготовил для нее посылку. По его словам, подругу ждал сюрприз.
„Мы обсуждали с ним новые правила почтовых пересылок, дружно сетовали на тяжелые времена и на то, что из-за политики страдают простые люди. Я ему несколько раз сказала, чтоб не вздумал ничего запрещенного класть, что будет достаточно каких-нибудь конфет, – говорит Яна. – Была уверена, что если речь идет о сюрпризе, то максимум, что может там оказаться, это какой-нибудь эксклюзивный шоколад ручной работы“.
Янина посылки достигла адресата в положенный срок без каких-либо затруднений. А вот сама Яна извещения о посылке не получала довольно долго. Наконец женщина получила извещение о посылке, которую следовало задекларировать.
„С моей точки зрения, то, что получатель посылки должен что-то там декларировать, это неправильно, – замечает Яна. – Ведь вся без исключения информация уже есть у почтовой службы. Отправитель же заполняет форму, в которой он пишет, что и куда посылает, какова стоимость содержимого, этот документ приклеивают к посылке. А чтобы получатель мог заполнить декларацию, ему нужно запросить эти данные у отправителя, и это не всегда удобно, если речь идет о подарке или таких вещах, которые не имеют выражаемой в деньгах ценности, как детские поделки, например“.
Помаявшись над заполнением декларации, Яна махнула рукой и нажала кнопку, соглашаясь с тем, чтобы декларацию за нее (за плату) заполнили работники Omniva.
Вскоре Яна получила письмо из Omniva tolliagentuur, в котором ее спрашивали, что находится в посылке, которая пришла на ее имя из Москвы, и просили предоставить чек о покупке.
„Нелепая выходила ситуация, – вздыхает Яна. – Мне все равно пришлось писать другу и просить у него чек о покупке, а ему – восстанавливать этот чек и посылать мне. И тогда выяснилось, что в посылке, в числе прочего, была банка с какими-то мясными консервами. Друг решил побаловать нас деликатесом!“
Извещение о том, что, поскольку в посылке содержится мясо, посылка будет отправлена назад отправителю, не заставило себя ждать.
„Так и вспомнишь почтальона Печкина с его „я вам посылку принес, но я вам ее не отдам“, – грустно улыбается женщина. – И это слава богу, что просто отправили назад, а не выписали штраф какой-нибудь. Очень жаль, что моего друга на его почте оператор не проинформировал, что содержимое посылки не соответствует требованиям – ведь в декларации он все указал без утайки. По его словам, ему на почте сказали, что фабричного изготовления консервы к пересылке не запрещены“.
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