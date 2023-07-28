Почти каждый день в Эстонии находят почтовую посылку, нарушающую введенные против России санкции

Из-за нападения России на Украину Европейский союз ввел, среди прочего, запреты на ввоз и вывоз различных товаров. Они также применяются к почтовым и курьерским отправлениям, и их несоблюдение может привести к штрафу.

Начальник таможни Налогово-таможенного департамента Альбина Саар и начальник отдела сортировки посылок Omniva Эдуард Решетов ежедневно сталкиваются со случаями, когда частные лица и компании пытаются отправить запрещенные товары из Эстонии в Россию или Беларусь и наоборот.

„Например, с 1 марта по 30 июня текущего года мы вскрыли для дополнительной проверки 1603 почтовые посылки и в 113 случаях выявили нарушения санкций“, - сказал Саар. „При незначительных нарушениях почтовая посылка будет возвращена отправителю, при серьезных нарушениях возбудят уголовное дело“, - отметил он.

По словам Эдуарда Решетова, популярными товарами, которые отправляются в указанные страны, являются, например, всевозможная электроника, запчасти для автомобилей и мотоциклов, а также брендовая одежда и аксессуары, стоимость которых превышает 300 евро, обувь и лезвия для конькобежного спорта, водолазное снаряжение.

„Однако, если говорить о ввозе подсанкционных товаров, то есть товаров, отправленных в Эстонию из России и Беларуси, то с начала введения санкций люди то ли по незнанию, то ли намеренно в основном пытались отправить в Эстонию косметические продукты, такие как шампуни, кремы и зубную пасту, мясо, лекарства, а также компакт-диски и виниловые пластинки, мобильные телефоны и другие технологии и табачные изделия, особенно электронные сигареты и жидкости для них“, — перечислила Альбина Саар.

Налогово-таможенный департамент обязан контролировать движение почтовых отправлений и в сотрудничестве с Omniva предотвращать перевозку запрещенных товаров, в том числе товаров, подпадающих под санкции. „Если в пакете есть что-то запрещенное, вы можете быть уверены, что мы это найдем“, — сказала Саар.