Ждете посылку или собираетесь отправить? Налоговая напомнила о важных нюансах, которые нужно знать
Не за горами Рождество, а с ним и радость отправки и получения подарков. В этой суете важно помнить о совместном обращении Налогово-таможенного департамента (НТД) и Omniva: все посылки, поступающие из-за пределов Европейского Союза, следует правильно декларировать. Это касается как подарков между частными лицами, так и товаров, заказанных в интернет-магазинах.
Каари Лайневоол, руководитель услуги таможенного отдела НТД, подчеркивает, что в рождественский период количество посылок, прибывающих из-за пределов ЕС, значительно увеличится. „Чтобы подарки без проблем дошли до адресатов, важно соблюдать правила декларирования,“ – говорит Лайневоол и добавляет, что информацию о декларировании посылки и, например, об уплате налога с оборота можно найти на соответствующей странице веб-сайта НТД. „Кроме того, там можно найти прямую ссылку на среду э-услуг для декларирования посылки“, – отмечает Лайневоол.
Важно знать, что отправка определённых товаров в Эстонию может быть запрещена или ограничена, особенно в связи с санкциями, введёнными в отношении России. „Перемещение товаров, подпадающих под санкции, находится под пристальным вниманием таможни“, – предупреждает Лайневоол. Распространённые подарки вроде косметических средств или компакт-дисков, которые раньше были привычными в посылках, теперь могут оказаться в списке запрещённых товаров.
Рождество – это время дарить, но для того, чтобы ваши подарки дошли в целости и сохранности, важно соблюдать таможенные правила и знать о возможных ограничениях. Тщательно и заблаговременно планируйте отправку своих посылок, чтобы обеспечить радостные праздники как отправителю, так и получателю.
Азбука декларирования посылок
Международные посылки заказывайте заранее. Праздники – самое напряженное время года для почтовых работников, поэтому при доставке посылок возможны определённые задержки.
Освобождение от налога с оборота на подарки стоимостью до 45 евро. Подарки, поступающие из-за пределов ЕС, стоимостью 45 евро и менее освобождаются от налога с оборота, но только в том случае, если отправитель и получатель являются частными лицами. Данное освобождение от налога с оборота не распространяется на сделки по продаже между частными лицами, если заказчик намерен сделать подарок другому лицу.
Налог с оборота на посылки стоимостью 150 евро. При покупке посылок из-за пределов Европейского Союза стоимостью до 150 евро получателю необходимо дополнительно уплатить налог с оборота, рассчитанный со стоимости товара и почтовых расходов.
С 1 января 2024 года стандартная ставка налога с оборота в Эстонии составит 22 процента. Учтите это при заказе посылки – если вы закажете посылку до 1 января 2024 года, но посылка прибудет в Эстонию 1 января или позже, она будет облагаться налогом по ставке 22 процента налога с оборота.
Если интернет-магазин или торговая платформа присоединились к особому порядку IOSS, Вы можете уплатить налог с оборота уже в момент покупки. Это означает, что налог с оборота добавлен к цене товара, а по прибытии товара в Эстонию не нужно дополнительно платить налог с оборота.
Для посылок стоимостью свыше 150 евро к налогу с оборота добавляется таможенная пошлина. Если заказ или посылка, стоимость которой превышает 150 евро, прибывает из-за пределов ЕС, получателю посылки необходимо помимо налога с оборота, уплатить также таможенную пошлину.
Декларируйте сами. Вы можете самостоятельно бесплатно оформить декларацию в e-MTA. Для декларирования необходимы уведомление о прибытии товара, номер ссылки предыдущего документа и номер транспортного документа, а также документ, подтверждающий стоимость товара. В случае с подарком также необходимо знать стоимость товара!
Уполномочьте поставщика услуг. В качестве альтернативы вы можете поручить поставщику почтовых или курьерских услуг оформить декларацию. Речь идёт о платной услуге.
Помощь находится на расстоянии вытянутой руки или телефонного звонка. Если возникли проблемы с процессом декларирования или нет доступа к компьютеру, Вы можете рассчитывать на помощь консультантов по обслуживанию НТД и Omniva.
Подробнее на веб-сайте НТД: „Декларирование посылки“.
Отправления в Россию и из России. Если ожидаете посылку из России или желаете отправить туда посылку, важно ознакомиться со списком товаров, подпадающих под санкции. Отправка подарков от частного лица частному лицу не освобождается от санкций.
При оформлении заказа через интернет-магазин всегда проверяйте свои данные в интернет-магазине и в системе самообслуживания Omniva, чтобы избежать потери уведомлений о посылках. Особенно важными являются номер телефона и адрес электронной почты.