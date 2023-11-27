Экономика
27.11.2023, 14:35

Ждете посылку или собираетесь отправить? Налоговая напомнила о важных нюансах, которые нужно знать

 
Таможенный контроль в сортировочном центре Omniva
Таможенный контроль в сортировочном центре Omniva
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Не за горами Рождество, а с ним и радость отправки и получения подарков. В этой суете важно помнить о совместном обращении Налогово-таможенного департамента (НТД) и Omniva: все посылки, поступающие из-за пределов Европейского Союза, следует правильно декларировать. Это касается как подарков между частными лицами, так и товаров, заказанных в интернет-магазинах.

Каари Лайневоол, руководитель услуги таможенного отдела НТД, подчеркивает, что в рождественский период количество посылок, прибывающих из-за пределов ЕС, значительно увеличится. „Чтобы подарки без проблем дошли до адресатов, важно соблюдать правила декларирования,“ – говорит Лайневоол и добавляет, что информацию о декларировании посылки и, например, об уплате налога с оборота можно найти на соответствующей странице веб-сайта НТД. „Кроме того, там можно найти прямую ссылку на среду э-услуг для декларирования посылки“, – отмечает Лайневоол.

Важно знать, что отправка определённых товаров в Эстонию может быть запрещена или ограничена, особенно в связи с санкциями, введёнными в отношении России. „Перемещение товаров, подпадающих под санкции, находится под пристальным вниманием таможни“, – предупреждает Лайневоол. Распространённые подарки вроде косметических средств или компакт-дисков, которые раньше были привычными в посылках, теперь могут оказаться в списке запрещённых товаров.

Рождество – это время дарить, но для того, чтобы ваши подарки дошли в целости и сохранности, важно соблюдать таможенные правила и знать о возможных ограничениях. Тщательно и заблаговременно планируйте отправку своих посылок, чтобы обеспечить радостные праздники как отправителю, так и получателю.

Азбука декларирования посылок

  • Международные посылки заказывайте заранее. Праздники – самое напряженное время года для почтовых работников, поэтому при доставке посылок возможны определённые задержки.

  • Освобождение от налога с оборота на подарки стоимостью до 45 евро. Подарки, поступающие из-за пределов ЕС, стоимостью 45 евро и менее освобождаются от налога с оборота, но только в том случае, если отправитель и получатель являются частными лицами. Данное освобождение от налога с оборота не распространяется на сделки по продаже между частными лицами, если заказчик намерен сделать подарок другому лицу.

  • Налог с оборота на посылки стоимостью 150 евро. При покупке посылок из-за пределов Европейского Союза стоимостью до 150 евро получателю необходимо дополнительно уплатить налог с оборота, рассчитанный со стоимости товара и почтовых расходов.

  • С 1 января 2024 года стандартная ставка налога с оборота в Эстонии составит 22 процента. Учтите это при заказе посылки – если вы закажете посылку до 1 января 2024 года, но посылка прибудет в Эстонию 1 января или позже, она будет облагаться налогом по ставке 22 процента налога с оборота.

  • Если интернет-магазин или торговая платформа присоединились к особому порядку IOSS, Вы можете уплатить налог с оборота уже в момент покупки. Это означает, что налог с оборота добавлен к цене товара, а по прибытии товара в Эстонию не нужно дополнительно платить налог с оборота.

  • Для посылок стоимостью свыше 150 евро к налогу с оборота добавляется таможенная пошлина. Если заказ или посылка, стоимость которой превышает 150 евро, прибывает из-за пределов ЕС, получателю посылки необходимо помимо налога с оборота, уплатить также таможенную пошлину.

  • Декларируйте сами. Вы можете самостоятельно бесплатно оформить декларацию в e-MTA. Для декларирования необходимы уведомление о прибытии товара, номер ссылки предыдущего документа и номер транспортного документа, а также документ, подтверждающий стоимость товара. В случае с подарком также необходимо знать стоимость товара!

  • Уполномочьте поставщика услуг. В качестве альтернативы вы можете поручить поставщику почтовых или курьерских услуг оформить декларацию. Речь идёт о платной услуге.

  • Помощь находится на расстоянии вытянутой руки или телефонного звонка. Если возникли проблемы с процессом декларирования или нет доступа к компьютеру, Вы можете рассчитывать на помощь консультантов по обслуживанию НТД и Omniva.

  • Подробнее на веб-сайте НТД: „Декларирование посылки“.

  • Отправления в Россию и из России. Если ожидаете посылку из России или желаете отправить туда посылку, важно ознакомиться со списком товаров, подпадающих под санкции. Отправка подарков от частного лица частному лицу не освобождается от санкций.

  • При оформлении заказа через интернет-магазин всегда проверяйте свои данные в интернет-магазине и в системе самообслуживания Omniva, чтобы избежать потери уведомлений о посылках. Особенно важными являются номер телефона и адрес электронной почты.

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