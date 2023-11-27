Ждете посылку или собираетесь отправить? Налоговая напомнила о важных нюансах, которые нужно знать

Международные посылки заказывайте заранее. Праздники – самое напряженное время года для почтовых работников, поэтому при доставке посылок возможны определённые задержки.

Освобождение от налога с оборота на подарки стоимостью до 45 евро. Подарки, поступающие из-за пределов ЕС, стоимостью 45 евро и менее освобождаются от налога с оборота, но только в том случае, если отправитель и получатель являются частными лицами. Данное освобождение от налога с оборота не распространяется на сделки по продаже между частными лицами, если заказчик намерен сделать подарок другому лицу.

Налог с оборота на посылки стоимостью 150 евро. При покупке посылок из-за пределов Европейского Союза стоимостью до 150 евро получателю необходимо дополнительно уплатить налог с оборота, рассчитанный со стоимости товара и почтовых расходов.

С 1 января 2024 года стандартная ставка налога с оборота в Эстонии составит 22 процента. Учтите это при заказе посылки – если вы закажете посылку до 1 января 2024 года, но посылка прибудет в Эстонию 1 января или позже, она будет облагаться налогом по ставке 22 процента налога с оборота.

Если интернет-магазин или торговая платформа присоединились к особому порядку IOSS, Вы можете уплатить налог с оборота уже в момент покупки. Это означает, что налог с оборота добавлен к цене товара, а по прибытии товара в Эстонию не нужно дополнительно платить налог с оборота.

Для посылок стоимостью свыше 150 евро к налогу с оборота добавляется таможенная пошлина. Если заказ или посылка, стоимость которой превышает 150 евро, прибывает из-за пределов ЕС, получателю посылки необходимо помимо налога с оборота, уплатить также таможенную пошлину.

Декларируйте сами. Вы можете самостоятельно бесплатно оформить декларацию в e-MTA . Для декларирования необходимы уведомление о прибытии товара, номер ссылки предыдущего документа и номер транспортного документа, а также документ, подтверждающий стоимость товара. В случае с подарком также необходимо знать стоимость товара!

Уполномочьте поставщика услуг. В качестве альтернативы вы можете поручить поставщику почтовых или курьерских услуг оформить декларацию. Речь идёт о платной услуге.

Помощь находится на расстоянии вытянутой руки или телефонного звонка. Если возникли проблемы с процессом декларирования или нет доступа к компьютеру, Вы можете рассчитывать на помощь консультантов по обслуживанию НТД и Omniva.

Отправления в Россию и из России. Если ожидаете посылку из России или желаете отправить туда посылку, важно ознакомиться со списком товаров, подпадающих под санкции. Отправка подарков от частного лица частному лицу не освобождается от санкций.