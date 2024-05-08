В Эстонии появилась еще одна возможность отправлять посылки

„Для Osta.ee безопасная торговля всегда была приоритетом. Создавая портал посылок, мы учли желание клиентов отправлять друг другу товары комфортно, безопасно и с возможностью оплаты доставки при получении посылки. Это помогает предотвратить возможные мошеннические схемы. Скажем, когда за транспорт приходится платить заранее, воспользовавшись сомнительной ссылкой, человек может стать жертвой преступников и потерять крупную сумму денег“, - сказала руководитель портала Osta.ee Кристиана Пылд пояснила, что

Пылд добавила, что ежемесячно на Osta.ee совершают около 150 000 сделок, из которых почти половина проходит через посылочные автоматы. „Сопоставляя модели поведения клиентов и стараясь найти решения, мы выяснили, каковы их основные пожелания и потребности при использовании посылочных автоматов. Одной трудностей является сравнение размеров шкафчиков посылочных автоматов: если в объявлении о продаже указан неправильный размер шкафчика могут возникнуть проблемы с доставкой. Портал посылок позволяет с удобством сравнивать размеры шкафчиков. Таким образом, вы можете сделать лучший и наиболее экономичный выбор“, — пояснила Пылд.

Решение помогает снизить долю мошенничества и найти наиболее доступного поставщика услуг

По словам директора по продажам Venipak Eesti Марттена Калдвеэ, с точки зрения потребителей такой портал посылок крайне необходим и полезен. „Создание портала посылок делает отправку товаров удобнее и безопаснее. Большую ценность для потребителя представляет то, что вся важная информация о расположении посылочных автоматов, размерах шкафчиков и ценах находится в одном месте, и для оформления доставки не нужно заходить на сайты самих поставщиков услуг. Кроме того, портал посылок помогает снизить число случаев мошенничества: не нужно переходить по посторонним ссылкам, а доставку можно оплатить при получении посылки“, - объяснил Калдвеэ.