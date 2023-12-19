ФОТО | Планируете отправить посылку? Посмотрите, как не следует ее упаковывать!

„При упаковке посылки следует учитывать, что она также пройдет сортировочную линию и пройдет через руки нескольких курьеров. Внешняя упаковка всегда должна быть достаточно прочной и добротной, чтобы успешно пережить дорогу. В то же время стоит следить за тем, чтобы внутреннее пространство между предметом и упаковкой было заполнено и предмет не мог свободно перемещаться. Если товар не упакован должным образом, он может не дойти до места назначения вовремя и в том же хорошем состоянии, в котором он был на момент отправки“, — сказал Янек Кивимурд, директор по продажам и маркетингу DPD Eesti.

Не отправляйте товары просто в подарочной коробке

DPD Eesti напоминает, что перед Рождеством посылки не следует отправлять только в подарочной упаковке, поскольку она недостаточно прочна для транспортировки и легко рвется. Кроме того, ленточки на упаковках могут зацепиться за линию сортировки и ее испортить. Посылка должна быть упакована в прочную и подходящую для этого картонную коробку. Например, в картонную коробку от других товаров из интернет-магазинов.

Используйте упаковку подходящего размера.

Чтобы правильно обработать груз, его размер должен быть не меньше защищенного конверта А5. При помещении небольшого предмета в большую упаковку следует следить за тем, чтобы свободное пространство между предметом и коробкой было заполнено со всех сторон предполагаемым наполнителем, чтобы транспортная упаковка не потеряла свою форму, а предмет не перемещался в пакете.

Прежде чем поместить посылку в пакомат, следует убедиться, что размеры посылки соответствуют размерам и сервису купленного шкафчика. Если посылка имеет максимально допустимую ширину и высоту, следует выбрать шкаф большего размера, чтобы получателю посылки было удобнее вынимать посылку из шкафа.

Выбирайте правильный способ упаковки и маркируйте деликатные предметы.