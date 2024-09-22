„Здравствуйте, в вашей посылке – змея!“ Что отправляют через пакоматы жители стран Балтии, и что посылать запрещено
Замечено, что в зависимости от времени года меняются как доставляемые товары, так и привычки клиентов. А иногда в посылках можно обнаружить совсем уж удивительное содержимое. Например, змей и других экзотических животных. Какие товары чаще всего заказывают осенью? Кто чаще всего закупается на AliExpress, Temu и Shein? Почему нельзя перевозить животных вместе с другими грузами? Подробнее об этом рассказал Янис Ронис, руководитель бизнес-операций по доставке посылок Smartpost Itella в Латвии. Об этом пишет RusDelfi.lv.
„Летом посылки, отправляемые через сеть Smartpost Itella, как правило, меньше по размеру, но с наступлением осени их размер и вес увеличиваются. Тенденция к увеличению размера посылок особенно заметна осенью и зимой, что связано с сезонными изменениями: люди активнее покупают теплую обувь и одежду, которые более объемные; родители приобретают товары для детского сада и школы.