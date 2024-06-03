Новости Эстонии
03.06.2024, 19:25

ВИДЕО | Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?- обзор главных новостей недели

 

В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире.Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?-Смотрите наш обзор новостей за неделю!

Хаос в Таллиннском аэропорту: 60 человек опоздали на рейс Ryanair и самолет улетел без них

Виноваты пассажиры? PPA: люди, не попавшие на рейс Ryanair, должны были раньше пройти пограничный контроль

ВИДЕО | Глава Таллиннского аэропорта: не думаю, что компания Ryanair приняла в понедельник правильное решение

ФОТО | Константин Васильев завершил карьеру в сборной Эстонии по футболу

Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи. Ляэнеметс: требуем объяснений от России и возврата буев на место

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Умер бизнесмен и муниципальный политик Николай Осипенко

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Водитель Bolt предположительно применил перцовый баллончик по отношению к клиенту. „Он сказал „Иди на**й!“, я поднял голову и получил струю из перцового баллончика в глаза!“

Русский язык - „язык врага“? Кая Каллас дала оценку высказыванию Кармен Йоллер

Классы прогрелись до 34 градусов. Школьникам понадобилась помощь медсестры

„Я не сдавался“. Как русскоговорящий мальчик с особыми потребностями выучил эстонский язык и благодаря этому нашел работу

ФОТО | Криптомиллионеров задержали и отвезли в аэропорт. Полиция: „Турыгин не открывал дверь“

Окончательно: криптомиллионеров Турыгина и Потапенко экстрадируют в США

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