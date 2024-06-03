ВИДЕО | Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?- обзор главных новостей недели
В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире.Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?-Смотрите наш обзор новостей за неделю!
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Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи. Ляэнеметс: требуем объяснений от России и возврата буев на место
Водитель Bolt предположительно применил перцовый баллончик по отношению к клиенту. „Он сказал „Иди на**й!“, я поднял голову и получил струю из перцового баллончика в глаза!“
„Я не сдавался“. Как русскоговорящий мальчик с особыми потребностями выучил эстонский язык и благодаря этому нашел работу