ВИДЕО | Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?- обзор главных новостей недели

В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире.Что Кая Каллас думает о русском языке? Bolt снова попал в скандал? Кем был Николай Осипенко?-Смотрите наш обзор новостей за неделю!