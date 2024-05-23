Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи. Ляэнеметс: требуем объяснений от России и возврата буев на место

На пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас призвала правительство не попасть в ловушку запугивания со стороны России. Она заявила, что Эстония подходит к этому вопросу трезво, есть общение и с Россией, и с союзниками.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что в прошлом были инциденты на границе с Россией и поэтому к этой ситуации нужно относиться спокойно. „Мы воспринимаем это как одно из обычных действий России, провоцирующих различные проблемы, вызывающих дебаты и сеющих неопределенность“. Эстония поддерживает международные отношения как с партнерами по Европейскому союзу, так и с партнерами по НАТО, добавил он.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Эрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи для обозначения судоходных путей.

„Если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы пересматриваем разметку водных путей. Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах“, - сказал Пургель.

В этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. В четверг около 3 часов ночи пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, а за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.