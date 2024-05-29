ЧП и криминал
29.05.2024, 09:10

ФОТО | Криптомиллионеров задержали и отвезли в аэропорт. Полиция: „Турыгин не открывал дверь“

 
дополнено в 11:31
Перед вылетом самолета в аэропорту можно было видеть мужчин в масках.
Перед вылетом самолета в аэропорту можно было видеть мужчин в масках.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера вечером, очевидно, осуществили вступившее в силу в пятницу, 24 мая, распоряжение правительства о выдаче США Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в кибермошенничестве в крупных размерах.

Вчера, 28 мая, около девяти часов вечера полиция задержала Турыгина и Потапенко и отвезла их в Таллиннский аэропорт.

Насколько известно, это первая экстрадиция, осуществленная в отношении человека, находящегося на свободе, поэтому неясно, как именно она должна выглядеть.

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