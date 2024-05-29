29.05.2024, 09:10
ФОТО | Криптомиллионеров задержали и отвезли в аэропорт. Полиция: „Турыгин не открывал дверь“
дополнено в 11:31
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером, очевидно, осуществили вступившее в силу в пятницу, 24 мая, распоряжение правительства о выдаче США Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в кибермошенничестве в крупных размерах.
Вчера, 28 мая, около девяти часов вечера полиция задержала Турыгина и Потапенко и отвезла их в Таллиннский аэропорт.
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