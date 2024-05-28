ФОТО | Константин Васильев завершил карьеру в сборной Эстонии по футболу(35)
Константин Васильев, отыгравший за сборную Эстонии 157 матчей, объявил о завершении карьеры в главной команде страны на пресс-конференции 28 мая.
В составе мужской сборной Эстонии на три июньских матча заявлено 27 игроков. В марте 38-летний Рагнар Клаван объявил о завершении карьеры в сборной, а теперь его примеру последовал и 39-летний Константин Васильев. Оба футболиста продолжат выступать за свои родные клубы, и оба проведут прощальный матч по окончании игровой карьеры, сообщает Эстонский футбольный союз.
Васильев вошел в состав сборной на товарищеский матч со Швейцарией 4 июня. „Костя играл ключевую роль в сборной Эстонии на протяжении многих лет, он совершенно исключительный игрок. За время моей работы главным тренером он принял ряд судьбоносных решений, сыграл ключевую роль в победе на Baltic Cup и выходе команды в группу С Лиги Наций. Он отличный лидер как на поле, так и вне его. Игра против Швейцарии станет завершением главы, поскольку осенью начнется новый цикл Лиги Наций. Я очень хотел, чтобы Костя был в моем составе на последнюю игру“, - сказал главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли, который также вскоре покинет команду.
Васильев, выходивший на поле в составе сборной Эстонии с 2006 года, сказал, что для него было большой честью выступать за свою страну в течение почти двух десятилетий. „Как и всегда в жизни, у каждого путешествия есть свой конец. Логичнее всего завершить карьеру в сборной именно сейчас, когда предыдущий отборочный цикл завершился игрой плей-офф, а также когда закончился срок пребывания Томаса на посту главного тренера. Юрген (речь идет о новом тренере сборной Юргене Хенне - прим. RusDelfi) начнет многолетний проект, в который уже вовлечены другие игроки“, - сказал Васильев.
Впервые за национальную команду Васильев сыграл 31 мая 2006 года. С тех пор он провел за сборную 157 матчей, забил 26 голов. 28 марта 2009 года в отборочном матче чемпионата мира против сборной Армении Васильев забил первый гол в составе эстонской сборной и помог сборной сыграть вничью (2:2).
В ходе отборочного турнира к Евро-2012 Васильев превратился в ключевого футболиста сборной Эстонии, сочетая мастерство распасовщика с умением пробить из-за пределов штрафной. В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года Васильеву особо удался домашний матч против Нидерландов, в котором он сделал дубль (второй гол в ворота Михела Ворма стал одним из самых красивых в отборочном турнире). Ничья 2:2 стала единственным матчем, в котором голландцы потеряли очки в отборочном турнире.
24 марта 2018 года в товарищеской игре против сборной Армении провел сотый матч за сборную Эстонии по версии Эстонского футбольного союза. Васильеву перед матчем был вручен памятный знак, а также символическая кепка с надписью „100 caps“.
4 октября 2019 года в Эстонии состоялась презентация документального фильма о Константине Васильеве „Нестандартное мышление“ (Kastist väljas).
В составе сборной Эстонии Васильев дважды играл в плей-офф отбора на чемпионат Европы. В 2011 году по сумме двух встреч Эстония в стыковых матчах проиграла Ирландии (0:4 и 1:1), а 21 марта 2024 года в стыковом матче чемпионата Европы-2024 на выезде потерпела разгромное поражение от национальной команды Польши со счетом 1:5.
В апреле 2024 года снял с себя капитанскую повязку после разразившегося в СМИ скандала, поводом стало интервью футболиста в подкасте Õhtuleht „Третий тайм“, в котором его спросили о поддержке Украины в войне с Россией, а он дал неоднозначный ответ.
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