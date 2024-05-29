Классы прогрелись до 34 градусов. Школьникам понадобилась помощь медсестры

Сильная жара и солнце, нагревающее потолок, приводят к тому, что люди в зданиях без систем охлаждения оказываются в духоте. С этим столкнулись, в частности, столичные учебные заведения: 31 градус на улице, 34 градуса в классе - такие температуры наблюдались на днях в районе Хааберсти, где гимназия Ыйсмяэ была вынуждена сократить занятия из-за духоты и жары.