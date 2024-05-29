Новости Эстонии
29.05.2024, 12:50

Классы прогрелись до 34 градусов. Школьникам понадобилась помощь медсестры

 (14)
Для Таллиннского департамента образования охлаждение школ не приоритет
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

„Должны мы тратить миллионы на систему охлаждения или все же на общее улучшение школьной среды?“ - вопрошают представители Таллиннского департамента образования, и их риторика сулит душные школьные помещения для некоторых учеников в столице и в мае следующего года.

Сильная жара и солнце, нагревающее потолок, приводят к тому, что люди в зданиях без систем охлаждения оказываются в духоте. С этим столкнулись, в частности, столичные учебные заведения: 31 градус на улице, 34 градуса в классе - такие температуры наблюдались на днях в районе Хааберсти, где гимназия Ыйсмяэ была вынуждена сократить занятия из-за духоты и жары.

„Из-за жары мы сократили уроки до 30 минут, а также будем проводить их на свежем воздухе, - рассказала Delfi директор Ыйсмяэской гимназии Кая Тоомсалу. - В классах 34 градуса, внутри - 30 детей..... Дети даже обращались к медсестре - им стало плохо от жары“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии