29.05.2024, 12:50
Классы прогрелись до 34 градусов. Школьникам понадобилась помощь медсестры(14)
Для Таллиннского департамента образования охлаждение школ не приоритет
ФОТО: | Delfi Meedia
„Должны мы тратить миллионы на систему охлаждения или все же на общее улучшение школьной среды?“ - вопрошают представители Таллиннского департамента образования, и их риторика сулит душные школьные помещения для некоторых учеников в столице и в мае следующего года.
Сильная жара и солнце, нагревающее потолок, приводят к тому, что люди в зданиях без систем охлаждения оказываются в духоте. С этим столкнулись, в частности, столичные учебные заведения: 31 градус на улице, 34 градуса в классе - такие температуры наблюдались на днях в районе Хааберсти, где гимназия Ыйсмяэ была вынуждена сократить занятия из-за духоты и жары.
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