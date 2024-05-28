ЧП и криминал
28.05.2024, 16:35

Материалы уголовного дела умершего Осипенко поступили в прокуратуру полтора месяца назад

 
Производство по Осипенко закроют, в деле еще 19 подозреваемых
Алан Рюйтель и Николай Осипенко
Алан Рюйтель и Николай Осипенко
ФОТО: Delfi Meedia

В отношении скончавшегося вчера Николая Осипенко прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного дела. Однако в деле по-прежнему фигурируют 19 подозреваемых, в отношении которых еще принимается решение, с кого и в какой степени обвинения будут сняты.

Дело о коррупции в Кохтла-Ярве поступило в прокуратуру от следственного органа 16 апреля, подтвердил гособвинитель Алан Рюйтель. Оттуда дело должно было быть передано адвокатам после анализа обвинения.

„Сейчас мы рассматриваем это и анализируем доказательства, после чего сможем решить, кого и в какой степени можно будет привлечь к ответственности. Прокуратура не может назвать точные сроки этих процессуальных действий“, - сказал Рюйтель.

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