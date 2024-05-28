Материалы уголовного дела умершего Осипенко поступили в прокуратуру полтора месяца назад

Дело о коррупции в Кохтла-Ярве поступило в прокуратуру от следственного органа 16 апреля, подтвердил гособвинитель Алан Рюйтель. Оттуда дело должно было быть передано адвокатам после анализа обвинения.

„Сейчас мы рассматриваем это и анализируем доказательства, после чего сможем решить, кого и в какой степени можно будет привлечь к ответственности. Прокуратура не может назвать точные сроки этих процессуальных действий“, - сказал Рюйтель.