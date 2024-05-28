28.05.2024, 16:35
Материалы уголовного дела умершего Осипенко поступили в прокуратуру полтора месяца назад
Производство по Осипенко закроют, в деле еще 19 подозреваемых
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В отношении скончавшегося вчера Николая Осипенко прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного дела. Однако в деле по-прежнему фигурируют 19 подозреваемых, в отношении которых еще принимается решение, с кого и в какой степени обвинения будут сняты.
Дело о коррупции в Кохтла-Ярве поступило в прокуратуру от следственного органа 16 апреля, подтвердил гособвинитель Алан Рюйтель. Оттуда дело должно было быть передано адвокатам после анализа обвинения.
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