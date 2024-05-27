Новости Ида-Вирумаа
27.05.2024, 15:55

Российские пограничники сняли буи с реки Нарва, а эстонские им не помешали. Почему?

 
Российский пограничник вывозит эстонские буи с реки Нарва
Российский пограничник вывозит эстонские буи с реки Нарва
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Инциденту с пограничными буями на реке Нарва, произошедшему на прошлой неделе, предшествовал официальный обмен письмами, в которых эстонские и российские пограничники не пришли к соглашению, пишет Forte.

Наделавший немало шума инцидент произошел в ночь на 23 мая, когда российские пограничники сняли с реки Нарвы 24 буя, обозначающих судоходные пути. По данным эстонской погранслужбы, в эстонских водах действовала российская пограничная служба, однако правоохранительные органы Эстонии решили просто наблюдать за происходящим и не вмешиваться.

Эстонская сторона также заявила, что инциденту со снятием буев предшествовали переговоры сторон определенного характера. Forte поинтересовался у полиции, в какой форме это произошло, то есть как именно Россия заявила о своем несогласии: кто, кому, когда и в какой форме?

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