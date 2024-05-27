27.05.2024, 15:55
Российские пограничники сняли буи с реки Нарва, а эстонские им не помешали. Почему?
ФОТО: | Delfi Meedia
Инциденту с пограничными буями на реке Нарва, произошедшему на прошлой неделе, предшествовал официальный обмен письмами, в которых эстонские и российские пограничники не пришли к соглашению, пишет Forte.
Наделавший немало шума инцидент произошел в ночь на 23 мая, когда российские пограничники сняли с реки Нарвы 24 буя, обозначающих судоходные пути. По данным эстонской погранслужбы, в эстонских водах действовала российская пограничная служба, однако правоохранительные органы Эстонии решили просто наблюдать за происходящим и не вмешиваться.
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