Эстонский Экспресс
25.05.2024, 09:55

„Я не сдавался“. Как русскоговорящий мальчик с особыми потребностями выучил эстонский язык и благодаря этому нашел работу

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В начале шестого класса Алекс Бутков почти не знал ни одного эстонского слова. Но уже после окончания основной школы он был готов работать в компании, где все говорили по-эстонски.
В начале шестого класса Алекс Бутков почти не знал ни одного эстонского слова. Но уже после окончания основной школы он был готов работать в компании, где все говорили по-эстонски.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Алекс Бутков - яркий пример того, как при желании русский ребенок может хорошо выучить эстонский язык, даже имея тяжелую инвалидность.

Несомненно, переход на эстонский язык обучения вызывает беспокойство в русскоязычных семьях. Предстоит радикальная смена направления, и родители переживают, как их дети выплывут из этого водоворота перемен. Ведь иногда даже не ясно, будет ли осенью в классе, где учится ребенок, работать квалифицированный учитель.

В этом учебном году много говорилось о проблемах переходного периода. Но почти не озвучивались истории русскоязычных детей, которые перешли из русской школы в эстонскую. Более того, в таком бурном потоке жизни удается держаться на воде и детям с особыми потребностями.

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