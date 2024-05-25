„Я не сдавался“. Как русскоговорящий мальчик с особыми потребностями выучил эстонский язык и благодаря этому нашел работу

Несомненно, переход на эстонский язык обучения вызывает беспокойство в русскоязычных семьях. Предстоит радикальная смена направления, и родители переживают, как их дети выплывут из этого водоворота перемен. Ведь иногда даже не ясно, будет ли осенью в классе, где учится ребенок, работать квалифицированный учитель.

В этом учебном году много говорилось о проблемах переходного периода. Но почти не озвучивались истории русскоязычных детей, которые перешли из русской школы в эстонскую. Более того, в таком бурном потоке жизни удается держаться на воде и детям с особыми потребностями.