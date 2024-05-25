25.05.2024, 09:55
„Я не сдавался“. Как русскоговорящий мальчик с особыми потребностями выучил эстонский язык и благодаря этому нашел работу(58)
ФОТО: | Delfi Meedia
Алекс Бутков - яркий пример того, как при желании русский ребенок может хорошо выучить эстонский язык, даже имея тяжелую инвалидность.
Несомненно, переход на эстонский язык обучения вызывает беспокойство в русскоязычных семьях. Предстоит радикальная смена направления, и родители переживают, как их дети выплывут из этого водоворота перемен. Ведь иногда даже не ясно, будет ли осенью в классе, где учится ребенок, работать квалифицированный учитель.
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