Водитель Bolt предположительно применил перцовый баллончик по отношению к клиенту. „Он сказал „Иди на**й!“, я поднял голову и получил струю из перцового баллончика в глаза!“

Пеэтер (полное имя известно редакции) рассказал, как они с другом заказали такси Bolt, чтобы добраться домой с концерта. Сначала он ввел адрес дома своего друга на улице Вильде. „Когда мы приехали и мой друг вышел, я начал вводить свой адрес на заднем сиденье. Так как поездка еще не закончилась, согласно приложению, мне потребовалось некоторое время для этого - вспоминает он. - Вдруг таксист развернулся на своем сиденье и сказал „Иди на**й! (неценз. иди нафиг - прим.ред)“. Я поднял голову и получил струю из перцового баллончика прямо в глаза. Я сказал: „Сам иди!“ и выбежал из машины так быстро, как только мог“.