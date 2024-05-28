Новости Эстонии
28.05.2024, 19:40

Водитель Bolt предположительно применил перцовый баллончик по отношению к клиенту. „Он сказал „Иди на**й!“, я поднял голову и получил струю из перцового баллончика в глаза!“

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Такси Bolt. Иллюстративное фото.
Такси Bolt. Иллюстративное фото.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Мужчина, ехавший в такси Bolt в ночь на воскресенье, рассказал Delfi, как водитель резко послал его на три буквы и без всякого предупреждения выстрелил перцовым баллончиком ему в глаза. Полиция на место происшествия не прибыла. Водитель исчез.

Пеэтер (полное имя известно редакции) рассказал, как они с другом заказали такси Bolt, чтобы добраться домой с концерта. Сначала он ввел адрес дома своего друга на улице Вильде. „Когда мы приехали и мой друг вышел, я начал вводить свой адрес на заднем сиденье. Так как поездка еще не закончилась, согласно приложению, мне потребовалось некоторое время для этого - вспоминает он. - Вдруг таксист развернулся на своем сиденье и сказал „Иди на**й! (неценз. иди нафиг - прим.ред)“. Я поднял голову и получил струю из перцового баллончика прямо в глаза. Я сказал: „Сам иди!“ и выбежал из машины так быстро, как только мог“.

По словам Пеэтера, он позвонил другу, который к тому моменту уже зашел в дом, а затем в полицию. „Я рассказал ему о случившемся, и мы очень долго ждали. Жжение в глазах уже начало проходить. В конце концов мы убедились, что никто не приедет, и разошлись“, - сказал он, добавив, что полицейских они прождали во дворе более получаса.

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